Amadeus dice no a Sanremo ma svela un nuovo show con Fiorello

In videochiamata con Fiorello, in onda su Viva Rai 2, Amadeus ha confessato perché ha avuto un incontro con i vertici ed ha rivelato di un nuovo show ad ottobre con l’amico.

Da qualche giorno Tv Blog parla di un incontro tra Amadeus e i vertici di rete per convincerlo a fare anche Sanremo 2025. Così, dopo l’indiscrezione, Fiorello ha deciso di videochiamare l’amico per capirci di più. Durante la trasmissione ha chiesto conferma o meno di questa voce. Il conduttore ha confessato di essersi incontrato con i vertici ma per altri motivi.

In Rai sanno bene che lui non ha alcuna intenzione di prendersi anche quest’anno l’impegno del festival quindi non gli hanno rifatto la proposta. Bensì gli è stato chiesto di condurre uno show, ad ottobre, in prima serata, con Fiorello.

Il collega è rimasto spiazzato perché non ne era a conoscenza: “Ma ti fai i retroscena miei? Poi ti chiamo in privato, che devo dirti tre cose“. Amadeus gli ha rivelato che in vacanza in Sardegna gli avrebbe parlato del progetto per il quale sembra abbastanza entusiasta.

Già da qualche mese si parla della possibilità di fare uno show con gli Amarello che è stata la coppia per eccellenza di questi 5 anni a Sanremo e sicuramente il pubblico si è affezionato e vedrebbe con piacere una loro prima serata. Amadeus da tempo dice di aver bisogno di nuovi stimoli e progetti e sicuramente condividere un nuovo palco con l’amico potrebbe essere ciò di cui aveva bisogno.

La conduzione di Sanremo 2025

In questi giorni c’è un gran da fare in Rai e la domanda che ricorre più spesso è: chi sarà il direttore artistico di Sanremo 2025? Continuano a spuntare nomi, autocandidature e rifiuti. Prendere il posto di Amadeus è davvero difficile e sembra che solo i più giovani abbiano voglia di mettersi in gioco. Oppure continuano a farsi avanti personaggi che non hanno mai condotto il festival, come Morgan e Gigi D’Alessio.

Chi prenderà il timone del festival avrà una grande responsabilità e il compito non è da sottovalutare. Ci vuole qualcuno che sappia attirare il pubblico ma anche accontentare i vertici, la scelta non è facile.