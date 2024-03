Sanremo 2025, Gigi D’Alessio si candida: si fa avanti chiunque

Gigi D’Alessio accetterebbe il posto come conduttore e direttore artistico del festival di Sanremo, lo ha annunciato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Il cantante è pronto per tornare nel panorama musicale con il suo nuovo disco e ha dichiarato che sarebbe disponibile anche per realizzare Sanremo 2025. Il suo nome circolava da qualche giorno ed ora D’Alessio ammette che non rinuncerebbe. Non teme dunque il confronto con Amadeus, ma al tempo stesso prima farebbe un gesto importante.

“Quando si tratta di musica, accetto qualunque sfida. Ma la prima cosa che farei sarebbe andare a casa di Amadeus a chiedergli dei consigli, così come lui li ha chiesti a Pippo Baudo“

D’Alessio si reputa quindi pronto a questa nuova avventura e ad una sfida inedita. Sicuramente le capacità non gli mancano e nel toto nomi usciti per i papabili presentatori forse sulla carta potrebbe essere uno dei migliori. Ma il ruolo che dovrà svolgere non è facile e non basta solo la conoscenza musicale o il saper condurre. Nello specifico, dopo i grandi ascolti ottenuti da Amadeus, è difficile provare una competizione. Anche perché ormai bisogna soddisfare sia il pubblico che si è fortemente ringiovanito, ma anche i vertici che su alcuni punti sono un po’ conservatori.

I papabili conduttori

D’Alessio a questo punto ha di fronte a sé una serie di sfidanti che si sono resi disponibili per Sanremo 2025. C’è Alessandro Cattelan che ha spiegato che sarebbe una grande opportunità e quindi non rinuncerebbe mai. C’è Stefano De Martino che preferirebbe che non gli venisse chiesto ma ha ammesso che non rifiuterebbe. E c’è Paolo Bonolis che sembra incerto nella scelta. Poi recente l’intervista di Morgan che si è autocandidato seppur nessuno avesse fatto il suo nome.

Il no categorico invece è stato dato da Carlo Conti che non vorrebbe tornare alla conduzione del festival e da Antonella Clerici che non vorrebbe provare a sostituire il collega dopo il successo che ha avuto.

Ma c’è ancora una grande fetta di pubblico (e non solo) che spera che Amadeus cambi idea e realizzi il suo sesto Sanremo consecutivo. Ma lui ormai ha spiegato più volte di aver bisogno di una pausa.