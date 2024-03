Morgan pronto a condurre Sanremo: ma chi glielo ha chiesto?

In un’intervista a La Stampa Morgan ha rivelato di essere pronto e a disposizione per la conduzione di Sanremo. Il cantautore sostiene che molte persone fanno il suo nome e lui si sentirebbe pronto per questo passo.

“Sono pronto. Quando si comincia?“. Risponde così l’artista che si candida ufficialmente alla conduzione di Sanremo 2025. E mentre spuntano grandi nomi, molti dei quali già molto conosciuti alla Rai come Antonella Clerici o Carlo Conti, o anche più giovani come Alessandro Cattelan. Morgan decide di accettare un ruolo che nessuno gli ha proposto.

Il posto di direttore artistico è ambito da molti, nonostante sia difficile sostituire Amadeus, ma Morgan non sembra temere l’ex direttore artistico. Di certo la conoscenza musicale non gli manca, probabilmente è anche maggiore di chi l’ha preceduto. Ma ciò che potrebbe essere un fattore negativo è il suo carattere spesso poco accondiscendente.

La questione con Bugo: il parere di Morgan

Recentemente i due artisti si sono ritrovati in tribunale, dopo che Bugo ha accusato Morgan di diffamazione. Per ora c’è stato un rinvio a giudizio, ma l’ex giurato di X Factor non vuole fare alcun passo indietro e anzi sostiene di aver fatto un favore al collega.

Secondo Morgan lui “ha dei limiti” professionali e artistici. Sostiene anche che ciò che è successo a Sanremo sia stato un grande atto di generosità poiché “in un modo elegante e rispettoso” gli ha fatto del bene “facendo spettacolo“. Da una parte è vero che se oggi Bugo è rimasto impresso ai telespettatori è grazie alla squalifica dalla kermesse a seguito dello show ideato da Morgan.

Castoldi si era indispettito poiché, secondo lui, il collega, nella serata delle cover, aveva rovinato la canzone omaggio a Sergio Endrigo. Il giorno dopo così si era vendicato, modificando, durante l’esibizione, il brano Sincero con cui erano in gara. La cosa aveva fatto infuriare Bugo che aveva lasciato il palco, mentre il collega fingeva di non capire.

Oggi nessuno dei due vuole fare un passo indietro e le frecciatine sono continue. Morgan gli ha anche dedicato una poesia intitolata VaffanBugo. Secondo lui il collega “ha messo su una tragedia” per un episodio risolvibile. Ha anche rivelato di avergli fatto delle scuse formali che però pare che l’artista non voglia accettare.