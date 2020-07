All Together Now-La Supersfida: chi sono i concorrenti e i 100 giurati

Martedì 14 luglio, in prima serata su Canale 5, arriva All Together Now La Supersfida. Si tratta di un appuntamento speciale (del tutto inedito, non è una replica!) con lo show musicale prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione del rapper J-Ax. Sedici concorrenti, otto della prima edizione del programma e otto della seconda, si scontrano in sfide dirette e si sottopongono al giudizio della giuria, composta da 100 personaggi, tra questi: Iva Zanicchi, Mietta, Simona Bencini, Cizko, Alma Manera e tanti altri. Il concorrente più apprezzato dal coloratissimo “Muro Umano” che raggiunge quindi il punteggio maggiore ha la facoltà di decidere chi sfidare tra coloro che hanno trionfato nelle sfide one-to-one. Solo uno di loro si aggiudica il titolo di miglior voce di All Together Now. La direzione artistica e la regia sono affidate a Roberto Cenci.

All Together Now-La Supersfida: chi sono i sedici concorrenti

Gli otto concorrenti della prima edizione che prendono parte alla Supersfida sono:

Gregorio Rega , musicista napoletano vincitore della prima edizione di All Together Now;

, musicista napoletano vincitore della prima edizione di All Together Now; Federica Bensi , cantante romana già vista a Io Canto 2010 e The Voice 2014;

, cantante romana già vista a Io Canto 2010 e The Voice 2014; Daria Biancardi , cantante soul, ex concorrente di The Voice 2014;

, cantante soul, ex concorrente di The Voice 2014; Samantha Discolpa , ex concorrente di Amici 2002 ed ex cantante di Buona Domenica;

, ex concorrente di Amici 2002 ed ex cantante di Buona Domenica; Dennis Fantina , vincitore della prima edizione di Saranno Famosi;

, vincitore della prima edizione di Saranno Famosi; Veronica Liberati, ex concorrente di Ti lascio una canzone;

ex concorrente di Ti lascio una canzone; Rosy Messina , cantante e insegnante di canto;

, cantante e insegnante di canto; Carlo Paradisone, disoccupato con una grande passione per la musica.

Mentre dalla seconda edizione di All Together Now arrivano:

Sonia Mosca, vincitrice della seconda edizione di All Together Now ed ex concorrente X Factor;

vincitrice della seconda edizione di All Together Now ed ex concorrente X Factor; Enrico Bernardo , cantante jazz ex protagonista della quarta edizione di The Voice;

, cantante jazz ex protagonista della quarta edizione di The Voice; Arianna Cleri , ex vincitrice di Io Canto;

, ex vincitrice di Io Canto; Gaia Di Fusco , ex concorrente di Io Canto nel 2013;

, ex concorrente di Io Canto nel 2013; Rosetta Falzone , mamma e nonna casalinga alla prima esperienza nel mondo dello showbiz;

, mamma e nonna casalinga alla prima esperienza nel mondo dello showbiz; Nicola Gargaglia , ex allievo di Amici nell’annata 2005-2006;

, ex allievo di Amici nell’annata 2005-2006; Federico Martello, cantautore siciliano;

cantautore siciliano; Domenico Prezioso, showman.

All Together Now-La Supersfida: chi sono i cento giurati

Tra i cento giurati di All Together Now-La Supersfida spiccano i nomi di: Iva Zanicchi, Mietta, Simona Bencini, Cizko, Alma Manera, Le Donatella (le gemelle Giulia e Silvia Provvedi), Simona Bencini, Silvia Mezzanotte, Alessia Fabiani.

All Together Now: in futuro terza edizione per lo show

A Sorrisi Michelle Hunziker ha annunciato che registrerà la terza edizione di All Together Now a settembre. La messa in onda è prevista su Canale 5 tra l’autunno e l’inverno.