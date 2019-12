Amici 5, Nicola Gargaglia spunta a All Together Now: che fine ha fatto

All Together Now, Nicola Gargaglio torna in TV dopo Amici

All Together Now riserva grandi sorprese per il pubblico a casa. Nicola Gargaglia, uno dei concorrenti che si è presentato di fronte al muro dei giudici, non è un volto nuovo per il piccolo schermo. Alcuni utenti di Twitter che commentavano la puntata in diretta lo hanno subito riconosciuto. Gargaglia è stato concorrente ad Amici nell’edizione 2005-2006 ma non riuscì ad arrivare sul podio, chiudendo la sua corsa nel talent solo al nono posto. Cos’ha fatto fino a oggi? L’ex allievo ha continuato con la sua carriera da cantante, arrivando far parte del cast di Frozen insieme a Serena Rossi e Serena Autieri. In realtà non ha avuto un ruolo tra i personaggi del cartone Disney, ma ha interpretato uno dei brani della colonna sonora. Nicola Gargaglia è un volto noto del doppiaggio cantato, visto che ha prestato la sua voce per altre produzioni cinematografiche e televisive della Disney.

Nicola Gargaglia, che cosa ha fatto dopo Amici?



Alcune volte può capitare di rivedere volti familiari per la televisione comparire dopo anni di assenza. È il caso di Nicola Gargaglia, originario di Perugia, uno dei concorrenti che ha convinto maggiormente il muro di All Together Now. Il cantante ha già partecipato al talent di Maria De Filippi e dopo la sua esperienza televisiva ha lavorato per La Corrida, in Romeo e Giulietta di Cocciante e nel tour con Fiorella Mannoia nel 2013, oltre a prestare la sua voce per alcune produzioni della Disney.

J-Ax provoca il Volo ad All Together Now



Il rapper si è lasciato sfuggire dei commenti provocatori su Il Volo mentre diceva la sua su un concorrente che si è esibito su un brano classico: “Sembra Il Volo con il testosterone“, ha dichiarato. Michelle Hunziker, chiaramente imbarazzata, ha cercato di smorzare i toni senza grande successo.