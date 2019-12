All Together Now, J-Ax colpito da un cantante lirico punzecchia Il Volo. La reazione di Michelle Hunziker

Diversi concorrenti si sono esibiti di fronte ai 100 giudici di All Together Now. Non è facile trovare il consenso di tutti, soprattutto quando i gusti musicali di chi si esibisce non sono in sintonia con quelli dei giurati più esigenti. J-Ax, dopo aver dato il suo voto ad un cantante che si è esibito su un brano lirico, ha ammesso di non amare particolarmente la musica classica. Il rapper milanese, commentando l’esibizione, ha ammesso di aver assistito ad una performance nello stile de Il Volo con l’aggiunta di testosterone. Ax ha lanciato una provocazione verso trio lirico più famoso d’Italia? Sembrerebbe di sì, visto che ha concluso il suo intervento sottolineando nuovamente la sua considerazione sui tenori.

Da buona padrona di casa, Michelle Hunziker cerca di moderare tutti i dibattiti che escono ad All Together Now, evitando di far uscire polemica. Al contrario, J-Ax è andato a ruota libera dopo aver ascoltato un brano lirico cantato da un concorrente: “È come se avessi ascoltato Il Volo con il testosterone”. All’udire di queste parole, Michelle ha cercato di smorzare i toni, commentando con un “ma dai…”, chiaramente imbarazzata. Nulla però è servito per riparare il peccato veniale, visto che Ax ha ribadito il concetto sostenendo di aver apprezzato più quest’esibizione rispetto a quelle de Il Volo.

