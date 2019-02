The Voice: Sfera Ebbasta tra i giudici? Nuove indiscrezioni e le parole di J Ax

The Voice, emergono nuove indiscrezioni sui giudici: Sfera Ebbasta nome a sorpresa

Procedono i preparativi per comporre e ultimare il cast di The Voice. I nuovi giudici dello show? Secondo le ultime indiscrezioni, pubblicate dal settimanale Chi, tra questi potrebbe esserci uno dei trapper più discussi del momento, ovvero Sfera Ebbasta. L’artista, salito purtroppo agli onori della cronaca di recente per la terribile tragedia alla discoteca di Ancona, potrebbe presto fare il suo debutto a The Voice. Il talent quest’anno sarà condotto da Simona Ventura e, confermata oggi la partecipazione di Morgan come giudice, sembrerebbe invece da escludersi quella di Asia Argento nello stesso ruolo.

The Voice corteggia Elettra Lamborghini: un’ereditiera tra i giudici del talent? L’indiscrezione

Un altro nome a sorpresa su cui la Rai vorrebbe puntare per la nuova stagione di The Voice sarebbe quello di Elettra Lamborghini. Lei e Sfera Ebbasta sarebbero i due nomi jolly presi in considerazione per il talent. Al momento, circa la loro partecipazione, nulla però è stato confermato o smentito dagli addetti ai lavori. Per saperne di più, dunque, è meglio aspettare di avere notizie certe. Probabilmente, se e quando il cast dei giudici verrà ultimato, sarà la Rai stessa a darne comunicazione, forse in procinto del lancio del programma o, chissà, magari anche prima (come è successo con Simona Ventura).

J Ax: ecco perché ha deciso di lasciare The Voice

Nell’ultimo numero di Chi, in edicola oggi, è stato anche intervistato un ex protagonista di The Voice (anche lui giudice del programmanelle scorse edizioni). Stiamo parlando di J Ax che, nel commentare la sua decisione di lasciare il talent, ha spiegato: “È un programma a cui ho dato tanto, ed è un talent da cui non si può avere di più. L’ho fatto tre volte, ho avuto la fortuna di essere il coach di Suor Cristina ed ho contribuito ad aumentarne la popolarità. Andare oltre è difficile. Preferisco concentrarmi su proposte più interessanti”.