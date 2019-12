All Together Now: nomi e lavoro dei nuovi 100 giurati

Chi sono i cento giurati della nuova edizione di All Together Now: tutti i nomi

Dopo il successo della prima edizione, All Together Now è stato riconfermato da Mediaset. Mercoledì 4 dicembre è iniziata la seconda edizione dello show musicale condotto da Michelle Hunziker con la collaborazione di J-Ax. Tra i protagonisti cento giurati, tutti esperti di musica, scelti personalmente dal regista dello show Roberto Cenci. La giuria valuta e commenta a microfoni aperti e senza freni la presentazione, il look, la simpatia e, naturalmente, l’esibizione canora degli aspiranti cantanti. Solo chi riesce a entusiasmare ed emozionare il Muro ha la possibilità di proseguire il suo percorso nella trasmissione. Ogni volta che un giudice si alza e canta, attribuisce il proprio voto al concorrente. Ottiene il punteggio maggiore chi riesce a coinvolgere il maggior numero di giudici e chi raggiunge quota 100 accede direttamente alla finale.

Chi sono i nuovi giurati di All Together Now

Di seguito i nomi che compongono la giuria di All Together Now:

-Le Donatella: duo musicale formato dalle gemelle Giulia e Silvia Provvedi; sono note per le loro partecipazioni a X Factor, l’Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip

-Fernando Proce: speaker radiofonico e giornalista. Voce storica di RTL 102.5 per diversi anni. Ne ha annunciato a più riprese il suo addio all’emittente. Attualmente conduce il programma “Procediamo” su R101.

-Mietta: cantante e scrittrice. Tante le sue canzoni passate alla storia, tra cui “Vattene amore” con Amedeo Minghi.

-Simona Bencini: cantante italiana.

-Silvia Mezzanotte: cantante e una delle voci più amate dei Matia Bazar. Nella sua carriera ha alternato lavori da solita all’avventura con i Matia Bazar.

-Cizco: alias di Francesco Di Roberto, batterista e conduttore tv.

-Alma Manera: cantante, attrice e ballerina. La sua formazione arriva da Brodway.

-Ronnie Jones: cantante e compositore statunitense.

-Marco Ligabue: cantautore e chitarrista, fratello di Luciano Ligabue.

-Alessia Fabiani: attrice e showgirl. Ha iniziato la sua carriera come Letterina nel programma di Canale 5 condotto da Gerry Scotti “Passaparola”.

-Melita Toniolo: modella, showgirl ed ex gieffina. Ha partecipato al reality show di Canale 5 nel lontano 2007.

-Ginta: pseudonimo di Gintare Kubiliute, cantante lituana naturalizzata svizzera.

-Ben Dj: dj italiano di origini tunisine. Conosciuto sia a livello nazionale che internazionale.

-Timothy Cavacchini: cantante italiano.

-Palla e Chitta: duo formato da Manuela Tasciotti e Sabrina Antonetti, YouTubers Curvy e artiste musicali.

-Giancarlo Gianise: vocal coach.

-Surry: fa parte dei Mates, Youtubers.

-Nathalie: pseudonimo di Natalia Beatrice Giannitrapani, cantautrice italiana e vincitrice di X Factornel 2010.

-Space One: rapper italiano, conosciuto per aver collaborato con gli Articolo 31, i Gemelli DiVersi e tanti altri artisti italiani.

-Antonella Lo Coco: cantante, la sua fama è esplosa dopo la partecipazione a X Factor.

-Serena Menarini: cantante italiana.

-Mariana Rodriguez: modella e showgirl venezuelana.

All Together Now: i 100 giudici del programma di Canale 5

-Miriam Della Guardia: ballerina, partecipò alla prima edizione di “Saranno Famosi”.

-Leonardo Monteiro: cantante, nel 2018 ha partecipato al Festival di Sanremo.

-Ketty Passa: cantante, musicista, performer e speaker.

-Veronica Rega: ex concorrente del Grande Fratello.

-Davide Papasidero: cantante italiano.

-Valentina Parisse: cantante, autrice e compositrice italiana.

-Samantha Fantauzzi: cantante, ha partecipato alla terza edizione di Amici di Maria De Filippi.

-Luca Valenti: cantante, divenuto famoso per aver partecipato a X Factor.

-Marcella Ovani: cantante, membro delle Lollipop, gruppo tutto al femminile formatosi nel 2001.

-le Karma B: duo formato da Mauro e Carmelo.

-Morena Marangi: cantante, vocalist, presentatrice, reduce dal Bagaglino.

-Chiara Canzian: cantautrice italiana, figlia del noto Red Canzian, ex membro dei Pooh.

-Andrea Cardillo: cantante, partecipò a Saranno Famosi classificandosi tra i finalisti del programma.

-Elisa Scheffler: modella e conduttrice. Conosciuta dal gossip nostrano per la storia con l’ex gieffino Elia Fongaro.

-Giorgio Vanni: cantante e chitarrista.

-Senhit: pseudonimo di Senhit Zadik Zadik, cantante italiana.

-Chantal Sisto: cantante.

-Lucya: cantautrice e vocal coach.

-Sonia Addario: cantante professionista.

-Akira Manera: duo musicale composto da Luca Morisco e Davide Lomagno.

-Mariateresa Amato: cantante, modella e attrice napoletana.

-Bido Bè: cantante, pseudonimo di Guido Ambrosini.

-Barbara Bonanni: attrice.

-Elenora Bruno: pallavolista.

-Luca Buttiglieri: cantante nato e cresciuto nella provincia romana.

-Alessandra Buzzi: conduttrice tv.

-Brigida Cacciatore: cantante, ex concorrente della quinta edizione di Amici.

-Susanna Caira: cantante, arrivata alla giuria del programma quando aveva partecipato come concorrente.

-Benedetta Caretta: cantante, ex fidanzata di Alberto Urso.

-Claudia Casciaro: cantante ed ex concorrente di Amici.

-Francesca Ceci: attrice italiana.

-Titti Cerrone: attrice.

-Valeria Colombo: attrice.

-Beatrice De Do: musicista.

-Fabio2U: cantante K-POP italiano che ha collaborato con Snoop Dogg e il rapper filippino Bassilyo.

-Mirkaccio

-Claudio Di Cicco: cantante di Latina, che nel 2016 ha partecipato a The Voice nel Team Killa.

-Sherrita Duran: cantante Gospel americana.

-LaRomAntica

Gli altri giudici di All Together Now 2

-Jonathan Heitch: concorrente di Top Dj.

-Susanna Gecchele: conduttrice televisiva e cantautrice.

-Emma Gordon

-Valeria Iaquinto

-Marco Iecher

-Fabio Ingrosso: speaker radiofonico a Radio105, insegnante di canto e cantante.

-Ylenia Iorio: cantante, vocal coach e insegnante di canto.

-Elio Irace

-Veronica Kirchmajer: cantante.

-Letizia Liberati: cantante. Ha partecipato a diversi e famosi programmi tv come Sarabanda, Domenica In, Il Tappeto Volante e tanti altri ancora.

-Irene Lo Cuoco: cantante italiana.

-Davide Locatelli: pianista e compositore italiano.

-Maruska Starr: drag queen e cantante italiana.

-Marc Mari

-Marika Voce

-Florenzo Massarone: cantante, musicista e showman.

-Manuel Meli: doppiatore italiano.

-Gigi Miseferi: cabarettista italiano.

-Davide Misiano: cantautore italiano.

-Marcello Morini

-Giorgia Moschini: showgirl e VJ sanremese.

-Ylenia Oliviero: attrice e cantante.

-Giulio Pangi: attore.

-Valeria Parlato

-Carlo Piazza

-David Pironaci: cantante, vocal coach e talent scout.

-Ludovica Russo

-Sara Sartini: attrice

-Danila Satragno

-Serena Savasta

-Andrea Scarcella

-Valentina Shanti: cantante italiana.

-Melissa Sylla

-Sunymao: cantante, presentatrice e cosplayer.

-Alessia Tavian

-Isotta Tomazzoni: partecipante di “RDS Academy”.

-Marta Torre