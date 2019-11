All Together Now torna a dicembre: c’è la data ufficiale

Quando inizia la seconda edizione di All Together Now con Michelle Hunziker e J-Ax

I gossip dell’ultimo periodo erano veri: la seconda edizione di All Together Now partirà in anticipo. Non più a gennaio, come stabilito inizialmente, bensì a dicembre. La data d’inizio dello show con Michelle Hunziker e J-Ax è quella di giovedì 12 dicembre, come rivelano i palinsesti di Mediaset. Il numero delle puntate dovrebbe essere come quello dello scorso anno, ovvero sei. Invariato pure il meccanismo del format, nato nel 2018 sull’inglese BBC. Le registrazioni della trasmissione sono iniziate qualche settimana fa a Roma e sono quasi terminate. Tra i 100 esperti del muro delle importanti new entry: Iva Zanicchi (che ha già partecipato a qualche puntata della prima edizione), Loredana Bertè e Takagi & Ketra.

Ci saranno anche Maria De Filippi e Cristiano Malgioglio

Alla seconda edizione di All Together Now ci saranno pure – secondo alcune indiscrezioni – Maria De Filippi e Cristiano Malgioglio in qualità di ospiti. Il secondo avrebbe addirittura chiesto il permesso a Piero Chiambretti, con il quale ora sta lavorando a La Repubblica delle Donne su Rete 4, per poter fare qualche incursione nello studio di Michelle Hunziker e J-Ax.

Michelle Hunziker e J-Ax felici per All Together Now

“È uno dei programmi che amo fare di più, perché non c’è ansia da prestazione. Nessuno deve diventare famoso con noi. Si canta e si vince. Con Michelle Hunziker prepareremo un’edizione ancora più bella”, ha dichiarato J-Ax a proposito di All Together Now.