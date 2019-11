Alioscia Grossi eliminato? Timor Steffens mai così: “Per me è difficile dirtelo”

Amici 19, Alioscia Grossi eliminato: Timor Steffens deluso

Brutto momento per Alioscia Grossi che oggi ad Amici 19 ha avuto un confronto con un Timor Steffens tutt’altro che soddisfatto del suo lavoro. Chiariamolo subito: Timor non si è mai opposto all’ingresso di Alioscia ad Amici, anzi vede in lui del gran potenziale e vorrebbe poterlo aiutare a tirarlo fuori. Il punto è che Alioscia sembra ancora in gran difficoltà con le coreografie del maestro e oggi la sua insicurezza gli ha creato non pochi problemi. “Mi sembra di vedere due coreografie diverse”, queste le parole di Timor ad Alioscia dopo averlo visto danzare assieme al ballerino professionista durante le prove per il sabato. “Ho molte aspettative su di te – ha aggiunto il maestro –, penso che tu abbia un gran potenziale. Sono solo deluso perché pensavo che facessi di più”.

Alioscia delude Timor: coreografia insufficiente dopo due settimane

Timor non è noto per avere dei modi bruschi, se non nei confronti di Alessandra Celentano e in qualche occasione verso qualche allievo – ricordiamo tutti ad esempio che è stato soprattutto per lui se Marco l’anno scorso ha dovuto abbandonare la scuola -; eppure oggi con Alioscia ci è andato giù pesante continuando a dire di essere deluso dal comportamento del ragazzo, che come sapete non è certo nuovo negli ambienti televisivi, e che si aspettava una crescita maggiore rispetto a quella che c’è stata effettivamente. Timor non ha tutti i torti: Alioscia ha provato la coreografia per ben due settimane e a quanto pare i risultati non sono ancora sufficienti.

Timor amareggiato e pronto ad eliminare Alioscia: “Sto seriamente dubitando”

Steffens si è spinto oltre e ha sottolineato che per lui “è difficile dirti queste cose” perché crede fortemente nella possibilità che chi ha del potenziale riesca ad andare avanti e diventare un gran ballerino. “Ti ho detto sin dall’inizio – queste le parole cariche d’amarezza ad Alioscia – che credo tu abbia del potenziale. Ma in questo momento sto seriamente dubitando che tu possa essere adatto alla scuola di Amici. In questo momento sembra solo tu ci stia provando”. Alioscia eliminato da Amici dunque? Potrebbe davvero succedere se solo gli altri insegnanti dovessero avere la stessa impressione. Vi terremo aggiornati.