Alice Campello smentisce l’intervista di Morata e il commento divide

Alice Campello interviene di nuovo sui social network, questa volta per smentire un’intervista rilasciata da Alvaro Morata. Da quando hanno iniziato a circolare le voci legate alla loro rottura, l’imprenditrice si ritrova a dover replicare pubblicamente a ciò che legge sui social network. Se c’è un lato positivo in queste piattaforme è proprio questo: è possibile conoscere il pensiero di una persona pubblicamente, senza intermediari. Ed è proprio quello che fa Alice, parla direttamente ai suoi fan. La prima volta ha smentito, però, non riuscendo a essere sincera, quando si parlava di rottura tra lei e Morata. Proprio dopo i suoi commenti di smentita, è arrivato l’annuncio sull’addio da parte del nuovo attaccante del Milan.

Da quel giorno, i fan della coppia sono senza parole. Molti avevano trovato in questa coppia l’idea dell’amore perfetto. Belli, giovani e ricchi, con quattro figli meravigliosi. La favola, però, è finita e i due stanno prendendo strade diverse. In queste ore, su Instagram, il settimanale Chi ha condiviso un virgolettato di una dichiarazione rilasciata da Alvaro Morata sulla fine della sua storia d’amore con Alice: “Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco. Non ci sarà alcun ripensamento. La relazione è finita”. Stando a queste sue parole, quella grande storia d’amore di cui tanto hanno parlato sui social network avrebbe subito la rottura a causa di un trasloco.

La motivazione non ha soddisfatto i fan della coppia, che non possono credere che una relazione così importante sia finita così. Ed ecco che ci pensa la stessa Campello a smentire. “Ma non è vero…”, scrive tra i commenti del post condiviso dalla rivista, con un’emoticon imbarazzata. Alice così sembra voler negare che Morata abbia dichiarato ciò. A questo punto, ci pensa il settimanale a darle una risposta: “Abbiamo riportato l’ultima intervista rilasciata in Spagna, alla trasmissione D Corazón”.

In effetti, risulta che Morata, intervistato dal giornalista Javier de Hoyos per la TV spagnola De Corazón, abbia rilasciato proprio queste dichiarazioni. “Sono devastato, ma garantisco che non le sono mai stato infedele, è la donna più importante della mia vita”, ha aggiunto il calciatore rossonero. L’attaccante ha, inoltre, assicurato che tra loro resta un ottimo rapporto per il bene dei loro quattro figli e che “indietro non si può tornare”.

Eppure oggi la Campello smentisce la dichiarazione riportata da Chi su Instagram legata all’ultima intervista rilasciata da Alvaro. Il suo commento divide parecchio. Da una parte c’è chi applaude ad Alice per aver condiviso il suo disappunto e aver smentito queste parole. Nel suo commento, alcuni fan vedono una luce. Infatti, sono tanti coloro che le rispondono chiedendole di cercare di recuperare il rapporto con Morata e tornare a essere una coppia.

Chiaramente chi parla non può sapere cosa c’è davvero dietro a questa rottura e quanto possa essere stato difficile per loro arrivare a questa amara decisione. Dunque, supplicarli di tornare insieme, solo perché la loro immagine di coppia aveva fatto sognare tantissime persone, è ingiusto. Dall’altra parte c’è anche chi attacca Alice, la quale inizialmente aveva cercato di smentire i gossip legati alla loro rottura, mentendo sui social network.

Questi utenti le fanno notare che la dichiarazione riportata dalla rivista Chi sarebbe stata rilasciata dallo stesso Morata in Spagna, dunque nulla di inventato. Dove sta la verità? Solo i due diretti interessati possono saperlo. E ancora, c’è anche chi fa dell’ironia, facendo notare alla Campello che forse potrebbe essersi persa le ultime dichiarazioni di Morata.