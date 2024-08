Alice Campello, ritorno di fiamma? Parla Morata e arriva la mazzata

Alvaro Morata, che poche ore fa ha esordito con la maglia del Milan mettendo subito a segno una rete, è tornato a parlare della difficile situazione che sta vivendo a livello familiare. Nei giorni scorsi, assieme all’ex moglie Alice Campello, con la quale ha avuto 4 figli, ha reso noto di essersi separato. Intervistato dal giornalista spagnolo Javier de Hoyos nel programma ‘De Corazón’ di TVE, il calciatore, senza usare mezzi termini, ha dichiarato di essere “devastato” per la fine del suo matrimonio, ribadendo che, nonostante le cose con l’influencer non abbiano funzionato nell’ultimo periodo, lei rimane la donna più importante della sua vita.

“Abbiamo un ottimo rapporto per il benessere dei nostri quattro figli, anche se non si può tornare indietro”, ha spiegato Morata dopo aver evidenziato di essere “devastato” emotivamente. Dunque per il momento, a differenza di quanto sperato dai fan più accaniti dell’ex coppia, non c’è alcuna possibilità di ritorno di fiamma. La priorità per lui e per l’ex, in questo momento, sono i bambini naturalmente. Poche ore fa la domestica dell’asso spagnolo e dell’influencer italiana, sempre in una trasmissione televisiva iberica, aveva narrato che tra Alvaro e Alice la crisi sentimentale aveva iniziato a inserirsi circa una anno e mezzo fa. Tale versione è stata confermata dallo stesso Morata.

Il giocatore rossonero ha spiegato che da tempo con l’ex moglie il rapporto aveva cominciato a deteriorarsi. Una situazione che è andata via via a farsi sempre più critica tanto che, alla fine, sia lui sia lei hanno capito e compreso che l’unica soluzione rimasta sul tavolo era quella di porre fine alla relazione. “Avevamo entrambi chiaro che preferivamo porre fine al matrimonio e ricominciare da lì”, ha evidenziato Morata.

La mazzata finale alla love story l’avrebbe data la scelta del campione spagnolo di trasferirsi al Milan, con la conseguenze partenza da Madrid. “Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco”, ha confidato il calciatore che infine è tornato a rimarcare di non aver mai fatto le corna alla Campello, come sostenuto da qualcuno: “Non le sono mai stato infedele, è la donna più importante della mia vita”.

Il retroscena relativo alle frizioni legate al trasferimento in Italia di Morata confermano quanto narrato di recente dalla giornalista spagnola Isabel Rabago. Quest’ultima ha dichiarato di aver parlato privatamente con la Campello, la quale le avrebbe raccontato che sì, lei voleva restare a Madrid per far crescere i figli nella capitale spagnola, essendo loro già inseriti in quel contesto cittadino. Naturalmente la vicenda inerente agli attriti connessi al trasferimento non sono la causa principale della fine del matrimonio, ma soltanto la punta dell’iceberg di un rapporto ormai logoro.