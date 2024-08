Alice Campello, altre verità: “Quanta immaturità, Morata devastato”

Alvaro Morata e Alice Campello, dopo otto anni di relazione e 4 figli, non sono più una coppia. L’annuncio della separazione l’hanno dato loro stessi nei giorni scorsi, cogliendo tutti di sorpresa. Sembrava la famiglia del Mulino Bianco e invece… Sulla rottura naturalmente hanno fin da subito iniziato a circolare diverse versioni. C’è anche chi ha parlato di tradimenti, smentiti però sia dall’influencer sia dal calciatore spagnolo che ha messo in guardia coloro che sostengono tale tesi, dichiarando di essere pronto a querelare. Dunque cosa è accaduto? A svelare alcuni dettagli inediti ci ha pensato la giornalista di “Vediamo” Isabel Rábago, che ha assicurato di aver avuto modo di conversare con la modella italiana.

“Mi ha chiarito che tutto è avvenuto di comune accordo e che lei era molto consapevole del momento in cui lo avrebbe fatto, ma che doveva essere la prima ad annunciarlo”. Così la Rábago dopo che avrebbe chiacchierato con Alice Campello. “Inoltre – ha aggiunto la giornalista iberica – ha commentato la presunta infedeltà di Alvaro di cui si è parlato nei giorni scorsi: “Non stava con nessuna ragazza, Morata era devastato“”.

Secondo Rábago, Morata e l’ex moglie sono ancora “profondamente innamorati” e mai si sono mancati di rispetto. La rottura è quindi da rintracciare in dinamiche sentimentali e familiari che ad un certo punto hanno smesso di funzionare, spingendo i due coniugi a dirsi addio.

Sempre dalle notizie apprese dalla Rábago, sarebbe stata l’influencer ad aver avuto il coraggio di fare il primo passo verso la separazione. Avrebbe fatto il seguente discorso al marito, ormai ex: “Siamo due giovani, siamo stati entrambi immaturi quando si tratta di gestire certe situazioni, ci sono molti bambini, momenti di instabilità nel passare da un Paese all’altro”.

Pochi giorni fa, in merito al crac d’amore, ha anche parlato la domestica dell’ex coppia, confermando che non ci sono stati tradimenti e rivelando che la crisi è cominciata circa un anno e mezzo fa.

Alice Campello avrebbe deciso di rimanere a vivere a Madrid, Morata è invece a Milano

Sempre restando nel campo dei retroscena, la testata iberica “Hola” ha spiegato di aver sentito l’entourage di Alice Campello il quale avrebbe confidato che in questo momento l’influencer italiana, nonostante Morata si sia trasferito a Milano per indossare nella prossima stagione calcistica la maglia del Milan, rimarrà a Madrid. Motivo? Per salvaguardare la stabilità dei figli che si sono ambientati nella capitale spagnola e lì frequentano varie attività. Ad esempio i gemelli di 6 anni, Alessandro e Leonardo, vanno a scuola a Madrid. Per questo, per ora, Alice avrebbe deciso di non lasciare la metropoli castigliana