Alice Campello, grave furto d’identità con video spinti e hot: la richiesta di aiuto

Disavventura per Alice Campello, la quale si ritrova ad affrontare un furto d’identità su X. L’imprenditrice e influencer ha deciso, per risolvere la situazione, di chiedere aiuto ai suoi fan. Tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, la moglie di Alvaro Morata ha fatto sapere di aver notato la presenza di un account fake, che sarebbe stato creato qualche mese fa su X, ex Twitter. Qui, la persona che c’è dietro, si sta spacciando per lei, condivideo video espliciti a luci rosse. Un duro colpo per Alice, in quanto alcuni utenti potrebbero aver pensato che fosse lei a pubblicare questi tweet.

Il furto di identità è inaccettabile e causa, giustamente, un certo disagio nella persona che si ritrova ad affrontarlo. La Campello ha avuto modo di scoprire la presenza di questo profilo grazie ad alcuni fan, che le hanno fatto notare che a nome suo vengono condivisi video spinti. Le varie segnalazioni non hanno, chiaramente, lasciato indifferente la giovane imprenditrice veneziana, che ha deciso di denunciare ciò che sta accadendo usando Instagram.

“Mi state mandando tutti questa cosa, segnalatelo per piacere. C’è un profilo su X che si spaccia per me e posta video por*o, segnalatelo”

Purtroppo, il profilo su X risulta ancora attivo. Dunque, la Campello in queste ore sta ancora affrontando questo grave furto di identità. Con l’aiuto di tutti coloro che decideranno di segnalare il profilo fake su X, di sicuro si potrà risolvere la situazione. Infatti, tramite numerose segnalazioni, l’account dovrebbe essere cancellato in modo veloce. Si tratta di una pratica, quella del furto di identità, che può riguardare chiunque. Di recente, ha fatto parlare la denuncia fatta su Instagram dal nuovo compagno di Raffaella Fico, Armando Izzo, il quale ha fatto sapere che il suo profilo era stato hackerato.

Intanto, tornando ad Alice Campello, ancora oggi la vediamo affrontare la rottura con Alvaro Morata. Sono diverse le indiscrezioni che li vedono protagonisti in questi mesi e che non sono per nulla positive. Solo qualche giorno fa, l’imprenditrice ha deciso di intervenire, prendendo le difese di una sua conoscente, che è stata coinvolta nel gossip come presunta amante di Morata. Per il momento, non c’è comunque aria di ritorno per la coppia tanto amata da italiani e spagnoli. Non resta che attendere per capire se Alice e Alvaro riusciranno oppure no a superare anche questa crisi.