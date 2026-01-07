Morata e il “triangolo con Elena”, ira di Alice Campello: “Ora mi espongo pubblicamente”

Alice Campello rompe il silenzio sulle voci di tradimento che riguardano suo marito (forse già ex) Alvaro Morata. Il giornalista Gabriele Parpiglia, in un’esclusiva divulgata nella sua newsletter, ha parlato di “triangolo“, scrivendo che nella relazione coniugale in profonda crisi del calciatore e dell’influencer si sarebbe inserita una terza persona, una giovane di nome Elena. Non appena è stata diffusa la notizia, è intervenuta in prima persona Campello che ha smentito il retroscena e ha invitato tutti a non inventare ricostruzioni sulla sua vita privata. Nel prendere la netta posizione, Alice ha inoltre spiegato di conoscere molto bene Elena, in quanto è un’amica di famiglia. Ha anche reso noto che la ragazza ha dedicato la tesi di laurea a Masqmai, ossia il marchio lanciato sul mercato proprio dalla stessa Campello.

Alvaro Morata e la voce sul “triangolo” con Elena, Alice Campello sbotta

“Esclusiva. Lui, lei e l’altra: tutta la verità sul triangolo Morata, Campello ed Elena”. Questo il titolo dell’articolo firmato da Parpiglia. Campello ha screenshottato la pagina in cui è stata riportata l’indiscrezione, riproponendola tra le sue stories e commentandola approfonditamente. In primis, ha sottolineato che la Elena di cui si parla è un’amica di famiglia che conosce da anni e di essere sicura che con Morata non ha alcuna tresca: “Posso affermare con assoluta certezza che non è una persona di questo tipo, né ha fatto nulla di ciò che le viene attribuito. Se mi espongo pubblicamente è perché ne sono profondamente convinta”.

Alice ha aggiunto che, dopo che l’indiscrezione del “triangolo” ha cominciato a circolare, è stata contattata da Elena che è scoppiata in lacrime “per tutto quello che le è stato riversato addosso”. “Non si merita di essere etichettata come rovina famiglie”, ha chiosato l’influencer che ha poi allargato il discorso alle tante voci emerse sul suo matrimonio negli ultimi mesi. “Sembra esserci a tutti i costi il bisogno di individuare una terza persona, ma questo non può e non deve avvenire attaccando persone completamente estranee ai fatti”, ha sottolineato sempre Alice.

Dal suo discorso emergono due elementi chiave: il primo, chiaro a tutti, è che Campello è sicura che tale Elena non abbia alcun legame speciale con Morata; il secondo è che non ha in alcun modo negato che il suo matrimonio sia finito. Il che spinge a credere che la crisi coniugale in atto sia irreversibile.

Campello: “Basta inventare storie”

L’influencer ha inoltre scritto di volere difendere davanti a tutti Elena perché certa della sua innocenza e perché da donna sa bene quanto certi tipi di voci possano danneggiare e ferire una giovane. Campello ha poi rivelato che la ragazza ha realizzato una tesi di laurea prendendo come argomento d’indagine il suo brand Masqai. “Vi chiedo – ha concluso – con rispetto di smettere di inventare e cercare storie che non esistono. Questo tipo di speculazione può causare gravi danni a persone terze che non hanno alcuna responsabilità e che non meritano di essere coinvolte”.