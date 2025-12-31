Morata fa un bilancio del 2025: emergono verità amare sulla rottura con Alice Campello

Alvaro Morata ha pubblicato un post su Instagram in cui ha tracciato un bilancio del suo 2025, non contemplando Alice Campello. Il nome della moglie, che forse è da considerare già ex, non è stato in alcun modo citato dal calciatore spagnolo che, in un passaggio del suo discorso, ha riferito che in questi mesi ha imparato ad amarsi di più e a pensare a se stesso senza avere sensi di colpa. Una dichiarazione che suona come conferma alle indiscrezioni in merito alla fine del suo matrimonio e che spinge a pensare che i motivi dietro la crisi con l’influencer veneziana siano da ricercare in un logoramento del rapporto.

Alvaro Morata e il messaggio di fine anno che sa di rottura matrimoniale con Alice Campello

Dopo la diffusione del messaggio, si è verificato un giallo: Morata ha cancellato tutto. Non chiari i motivi che lo hanno spinto a rimuovere quanto esternato. Tuttavia le sue parole sono state immortalate con degli screenshot da alcuni utenti che hanno cominciato a farle circolare in rete.

Il giocatore in forza al Como ha esordito spiegando di essere grato alla vita per la salute e per la felicità dei suoi quattro figli, “che sono il vero motore di tutto”. Come accennato, nessuna menzione alla moglie. Morata ha aggiunto che sia professionalmente sia personalmente ha vissuto un anno duro in cui ha imparato a non curarsi del giudizio di coloro che non lo conoscono. Spazio quindi al passaggio più delicato:

“Ho imparato ad amarmi di più, a pensare a me stesso senza sentirmi in colpa e vivere con più verità. Ho capito che non devo dimostrare niente a nessuno. Coloro che camminano con me e mi conoscono davvero, lo sanno”

Infine il calciatore iberico si è augurato che il 2026 possa essere per lui un anno con “un po’ più di calma”. Impossibile non collegare le parole di Morata alla sua situazione coniugale. Dal messaggio, non emerge alcuna parola finalizzata a una ricucitura dei rapporti con la moglie. Anzi, il 33enne madrileno ha sottolineato di aver capito che è opportuno prendersi maggiore cura di sé.

Particolarmente curioso anche il passaggio in cui parla di “sensi di colpa”. Chi gli ha fatto provare questa sensazione? La frecciatina, anzi frecciatona, è forse riferita a Campello? Chissà… Quel che è certo è che il bilancio del 2025 tracciato da Alvaro è più amaro che dolce. E, al momento, è difficile credere che il matrimonio con Alice possa avere una chance di sopravvivenza.