Morata, la reazione al ritorno a casa di Alice Campello: “Un muro, è finita”

Nubi sempre più dense e plumbee sul matrimonio di Alice Campello e Alvaro Morata. È assodato che il calciatore del Como e l’influencer veneziana, che hanno quattro figli, siano di nuovo piombati in una profonda crisi. Da capire invece se c’è spazio per una ricucitura oppure se la relazione è destinata a un amaro epilogo. Le ultime indiscrezioni non portano nulla di buono. L’esperta di gossip Deianira Marzano è entrata in contatto con una fonte che ha sostenuto che negli ultimi giorni la situazione tra l’atleta spagnolo e la moglie si sarebbe ulteriormente complicata.

Alvaro Morata e Alice Campello, la situazione sarebbe ulteriormente precipitata

“Lei è rientrata di corsa dalla Spagna quando ha saputo dell’infortunio, ma lui un muro; è finita”. Questo è ciò che una gola profonda ha riportato a Marzano. Morata, lo scorso 6 dicembre, è sceso in campo con la maglia del Como per affrontare l’Inter. Durante il match si è infortunato: lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Almeno due mesi di stop. Campello, stando a quanto raccontato dalla fonte in contatto con l’esperta di gossip campana, sarebbe rientrata in Italia dalla Spagna, trovando però il compagno chiuso nel silenzio.

Che cosa sia di preciso accaduto nell’ultimo periodo nella coppia rimane un mistero. Qualcosa è però trapelato. Alcuni giornalisti spagnoli, di recente, hanno spiegato di aver parlato privatamente con il calciatore, il quale avrebbe assicurato loro che la crisi è vero che c’è, ma sono assolutamente fake quelle voci che parlano di rapporto compromesso per dei presunti tradimenti. Dunque, il periodo buio a livello sentimentale non sarebbe riconducibile ad alcuna storia di corna.

Oltre a ciò, si sa che Morata ha tolto dalla sua bio di Instagram “marito di Alice Campello”, mentre lei ha smesso di indossare la fede nuziale. Sempre dalla Spagna, alcuni presunti ben informati riferiscono che potrebbe arrivare a breve un comunicato in cui viene annunciata la fine del matrimonio da parte del giocatore e dell’imprenditrice.

I fan più ostinati, però, continuano a sperare che avvenga un colpo di scena con lieto fine che spazzi via in un sol colpo le voci e le indiscrezioni. Per il momento, da parte della coppia, o forse già ex, solo silenzio tombale.