Alice Campello, albero di Natale amaro senza Morata. Lui sincero: “Si, è crisi”

In crisi sì, lasciati no. Lo avrebbe affermato Alvaro Morata in riferimento al momento di difficoltà che sta attraversando il suo matrimonio con Alice Campello, con la quale ha avuto 4 figli. A riferire l’ultima indiscrezione sul tormentato rapporto dell’imprenditrice veneziana e del calciatore spagnolo è il giornalista iberico Javi Hoyos, che ha parlato nel programma D Corazon. Secondo quanto riportato da Hoyos, non sarebbe avvenuta la rottura di coppia. Vero è, però, che la relazione sarebbe in forte bilico e non è chiaro che piega prenderà la situazione nel futuro prossimo.

Alvaro Morata conferma la crisi con Alice Campello: le rivelazioni di Hoyos

“Alvaro Morata è consapevole di ciò che è circolato sui social. Mi dice che non c’è alcuna rottura: c’è una crisi in corso, questo è evidente a tutti, ma sottolinea che è totalmente falso che ci sia una terza persona o che lui si stia appoggiando a un’altra ragazza”. Così Hoyos, che ha aggiunto: “Sta concentrando le sue energie sulla sua relazione”. Non arrivano buone notizie nemmeno dal ‘fronte’ Campello.

La 30enne veneta, nelle scorse ore, ha postato su Instagram una serie di scatti in cui la si vede assieme ai figli dopo aver addobbato l’albero di Natale. Ha fatto rumore l’assenza di Alvaro Morata. Non a caso sotto all’album, tantissimi fan della coppia hanno chiesto notizie del giocatore che attualmente milita nel Como. Come ha reagito Alice? Con un silenzio tombale. Come si diceva, è più che evidente che ci sia una crisi in corso. Resta da capire se i due giovani riusciranno a trovare la forza per ricompattarsi oppure no.

Le indiscrezioni relative alla nuova tormenta sentimentale hanno lasciato i fan increduli. Un anno e mezzo fa Alice e Alvaro si erano lasciati. Pure allora la notizia giunse all’improvviso, senza alcun segnale precedente, in quanto fino a qualche giorno prima i due si erano mostrati sereni e affiatati. Nessun indizio di un amore al capolinea.

Dopo qualche settimana di lontananza, decisero di ricongiungersi. Nei mesi successivi entrambi hanno rilasciato in diverse occasioni dichiarazioni in cui hanno spiegato di aver commesso l’errore più grande della loro vita quando hanno scelto di dividersi. Inoltre hanno aggiunto di amarsi moltissimo e che, dopo aver superato il periodo burrascoso, il loro rapporto si era fortificato. Nei giorni scorsi, le nuove voci di crisi. Il nuovo fulmine a ciel sereno. E di nuovo il buio.