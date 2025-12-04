Alice Campello, matrimonio in ginocchio: Morata rompe il silenzio (brutte notizie)

Alvaro Morata ha rotto il silenzio in merito ad alcune voci riguardanti il suo matrimonio con Alice Campello. Per i fan della coppia, non ci sono buone notizie. Il calciatore spagnolo attualmente in forza al Como ha parlato con Alexia Rivas, collaboratrice della trasmissione El tiempo justo. Quest’ultima ha riferito quanto le avrebbe confidato l’atleta, il quale avrebbe smentito che nella sua storia con l’influencer veneziana si sono infilate persone terze. In altre parole, Morata ha allontanato le voci recenti che hanno sostenuto che le nozze siano state messe in ginocchio dalla scoperta di tradimenti. Le brutte notizie riguardano il fatto che lo spagnolo non abbia smentito che la sua relazione sentimentale sarebbe finita.

Alvaro Morata, è finita con Alice Campello? Le parole del calciatore

“Mi assicura che non c’è nessuna terza persona e tanto meno infedeltà. Me lo giura quasi per i suoi figli”, ha raccontato Rivas dopo aver spiegato di aver avuto una chiacchierata con il giocatore. Inoltre, la collaboratrice ha spiegato che Morata le ha detto di essere piuttosto sereno, nonostante i giorni non facili che sta attraversando per quel che riguarda le sue faccende private. “Mi dice che sta bene e che non gli importa cosa dice la gente, dato che hanno già detto tutto su di lui”, ha concluso Rivas.

Dunque il calciatore ha solamente fatto chiarezza sui pettegolezzi relativi a presunti tradimenti, smentendoli. Non si è invece pronunciato sulle indiscrezioni che riferiscono che il suo matrimonio si è concluso. Un ‘colpo’ è stato battuto anche dall’entourage di Alice Campello. Il giornalista Antonio Rossi, intervenendo sempre nel programma El tiempo justo, ha assicurato che, in caso di conferma della rottura, sarebbero i diretti interessati a renderlo noto pubblicamente. Questo è ciò che avrebbe fatto trapelare lo staff dell’imprenditrice veneta.

Da qualche giorno si vocifera che Campello e Morata si siano lasciati di nuovo (già nell’estate 2024 i due si separarono temporaneamente). Il brusio sulla loro situazione sentimentale si è fatto assordante dopo che lui nella sua “bio” Instagram ha cancellato la frase “Marito di…”, mentre la moglie si è sfilata la fede nuziale, come documentato da alcuni recenti scatti e video. A colpire e a spingere a credere che qualcosa nella relazione si sia rotto anche il fatto che sia il giocatore sia l’influencer non abbiano smentito in alcun modo di essersi detti addio. Come detto, Morata è intervenuto soltanto per dire che né lui né Alice si sono traditi. Ciò però non vuol dire che non si siano allontanati.