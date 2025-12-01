Alice Campello e Morata si sono lasciati di nuovo? Fede sparita e “bio” cambiata

Nuove voci di crisi sul matrimonio di Alvaro Morata e Alice Campello. I due, che sono genitori di 4 figli, più di un anno fa avevano annunciato la separazione. Poche settimane dopo, la rottura era stata risanata. Sia il calciatore sia l’influencer avevano spiegato di aver fatto il più grosso errore della loro vita ad allontanarsi, annunciando di essere tornati insieme. Da allora sono riprese le dediche zuccherose su Instagram e ogniqualvolta entrambi hanno parlato con la stampa della loro vicenda sentimentale hanno assicurato di amarsi come non mai e che il periodo di difficoltà li ha resi più forti. Nelle scorse ore, però, si sono verificati alcuni fatti che spingono a ipotizzare che la coppia sia stata nuovamente investita da un periodo buio.

Alvaro Morata e Alice Campello si sono lasciati di nuovo?

L’esperta di gossip Deianira Marzano, secondo una fonte a lei vicina, ha fatto notare che negli ultimi giorni l’imprenditrice veneta ha smesso di indossare la fede nuziale. Oltre a ciò, Alvaro Morata ha tolto dalla descrizione nella bio di Instagram ‘marito di…‘. In riferimento alle voci di crisi e a quanto trapelato, i diretti interessati, per il momento, hanno preferito non commentare. I due gesti menzionati hanno nel frattempo iniziato a fare molto rumore tra i fan che hanno cominciato a pensare che la relazione sarebbe di nuovo incappata in un periodo di burrasca amorosa e che l’imprenditrice e l’atleta potrebbero essersi lasciati un’altra volta.

Solamente pochi giorni fa, Campello era intervenuta nel podcast di Laura Escanes, dicendosi dispiaciuta che alcune persone avevano sostenuto, dopo la rottura temporanea con il marito nell’estate 2024, che il suo matrimonio fosse “fake” e tenuti in piedi solamente per business.

In quell’occasione l’influencer, rimarcando che il sentimento per Morata è sempre stato autentico e genuino, aveva inoltre rivelato che, quando con il compagno aveva deciso di separarsi, sia lui sia lei erano sotto effetto di farmaci. E ancora, a Escanes aveva confidato che la scelta di interrompere il rapporto era stata un grandissimo sbaglio, precisando che il calciatore era d’accordo con lei.