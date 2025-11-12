Alice Campello: “Rottura con Morata sotto l’effetto di farmaci”. Rivelazioni clamorose

Alice Campello ha fatto nuove rivelazioni in riferimento alla separazione da Alvaro Morata. Oltre un anno fa, l’influencer e il calciatore spagnolo, lasciando tutti di stucco, avevano annunciato la rottura. Un fulmine a ciel sereno in quanto erano considerati la “coppia perfetta” capace di formare la “famiglia perfetta”. Sui social solo scatti dolci con i loro quattro figli, poi il buio. A distanza di pochi mesi dal crac sentimentale, l’atleta e la star di Instagram avevano ricucito. Oggi sono più uniti che mai. Campello, ospite nelle scorse ore del podcast di Laura Escanes, ha raccontato che lei e Morata avevano scelto di separarsi mentre erano sotto l’effetto di farmaci.

Alice Campello e la separazione da Morata: nuovi retroscena

La decisione di allontanarsi era stata presa dopo la vittoria di Morata agli Europei 2024 con la Spagna. L’annuncio fece scalpore visto che, proprio durante il trionfo sportivo, l’imprenditrice era apparsa felicissima accanto al marito. Non a caso, qualcuno iniziò a far circolare voci maligne, affermando che la coppia fosse ‘fake’ e che non era possibile passare in così poco tempo dall’avere atteggiamenti complici a rompere il legame sentimentale.

“Alcuni sono rimasti sorpresi dal fatto che siamo passati da un bacio da film agli Europei alla separazione. Non credo che quello che abbiamo pubblicato fosse una bugia”, ha confidato l’influencer italiana a Laura Escanes. Poi la rivelazione sui farmaci: “Il nostro amore è il più grande che esista, solo che in quel momento eravamo entrambi sotto l’effetto di farmaci”.

Campello ha inoltre ammesso che lei e Morata non seppero gestire bene il periodo difficile in cui erano piombati. Inoltre ha spiegato che se potesse tornare indietro agirebbe in modo diverso. “Mi dispiace molto che la gente pensi che il nostro amore non fosse vero – ha aggiunto -. Mi fa male che si possa pensare una cosa del genere di Álvaro, perché per me ha dedicato la sua vita a rendermi felice”.

I pentimenti di Morata e Campello

A che cosa si è riferita di preciso l’imprenditrice quando ha detto che lei e Morata erano sotto l’effetto di farmaci? Per contestualizzare tale passaggio bisogna ricordare che cosa disse Alice Campello lo scorso aprile a Verissimo. Allora aveva già ricucito con il marito, spiegando che, in realtà, non c’era stata una vera e propria crisi familiare. A Silvia Toffanin confessò che terminato l’Europeo, entrambi erano provati emotivamente.

Sempre a Verissimo, l’influencer rivelò che sia lei sia il compagno avevano sofferto di depressione. Dunque, quando ha parlato di “effetto di farmaci”, è probabile che si sia riferita al fatto che quando decisero di separarsi non erano perfettamente lucidi. E infatti, dopo il ritorno di fiamma, Alice aveva affermato che la scelta di aprire la crisi familiare era stato l’errore più grosso della sua vita e di quella di Alvaro. Inoltre, anche in quel frangente, confidò che avevano gestito malissimo le difficoltà che si erano trovati da affrontare. Tutto, adesso, è alle spalle. La famiglia è tornata unitissima.