Alice Campello e Morata, riavvicinamento per la figlia? Il segnale fa sperare

Un piccolo riavvicinamento o semplicemente un’espressione di amore per la figlia Bella? Alice Campello e Alvaro Morata compiono un gesto che non passa inosservato. In queste ore, c’è stato uno scambio di like su Instagram. Un dettaglio, questo, che può apparire superfluo, ma che nell’era dei social network fa pensare. In queste settimane, infatti, i due hanno evitato di scambiarsi queste mosse sulle piattaforme digitali.

Un segnale che ha fatto pensare che i rapporti fossero davvero travagliati, al punto da non riuscire neppure a farsi piacere i post dell’altro. Un cambiamento negativo, visto che Morata e Alice si sono sempre sostenuti. Ma ecco che proprio tramite questi indizi è stato possibile capire che tra loro c’è aria di maretta. Oggi la situazione appare più distesa, con il compleanno della loro quartogenita, Bella. La bambina compie 3 anni.

Impossibile per la Campello dimenticare il parto, avvenuto il 9 gennaio 2023, quando ha rischiato di perdere la vita. Al suo fianco c’era, ovviamente, Morata. E ora, con il suo like, il calciatore sembra volerle ricordare il suo appoggio. Alice ha condiviso un post su Instagram per ricordare quel momento che le ha comunque portato una grandissima gioia, visto che le ha permesso di avere la sua “piccola migliore amica”. Lì spunta, appunto, il like di Alvaro.

Anche il calciatore ha condiviso un post per augurare un buon compleanno alla principessa della famiglia. Ed ecco che lì è possibile notare, invece, il like della Campello. C’è da dire che questo potrebbe semplicemente essere un modo per dimostrarsi a vicenda che per il bene dei figli sono vicini l’uno all’altra. Difficile pensare a un riavvicinamento, sebbene molti fan che hanno sempre sostenuto questa love story da oggi ci sperano ancora di più.

Proprio nei giorni scorsi, Alice ha rotto il silenzio sulle voci di tradimento che vedono sotto accusa Morata. Tra le indiscrezioni, è comparso il nome di una giovane, che si chiama Elena. Ebbene è proprio la Campello ad aver smentito prontamente questo gossip. In particolare, la giovane imprenditrice ci ha tenuto a togliere immediatamente Elena da questo presunto triangolo amoroso, ritenendola un’affidabile amica di famiglia.

Pubblicamente Alice si è esposta per lei, visto che è stata ingiustamente “etichettata come una rovina famiglie”. L’influencer ha cercato così anche di smentire le voci di presunti tradimenti. Infatti, ha fatto notare che sembra esserci la necessità di trovare per forza una terza persona che si potrebbe essere inserita tra lei e Morata, per spiegare i motivi della rottura. Allo stesso tempo, però, la Campello non ha assolutamente smentito la notizia sulla fine del suo matrimonio con Morata. Un dettaglio, questo, da non sottovalutare.