Alice Campello, nello studio di Verissimo, ha raccontato nel dettaglio il parto di Bella, la figlia avuta pochi giorni assieme ad Alvaro Morata, ex calciatore della Juventus oggi in forza all’Atletico Madrid. Una nascita che ha causato delle gravi complicazioni all’influencer veneziana che ha raccontato di aver persino rischiato di perdere la vita. Per salvarla i medici che l’hanno presa in cura hanno dovuto praticare ben 17 trasfusioni di sangue, per via di una emorragia “gigante”, come spiegato dalla stessa neomamma.

Alice ha narrato che il parto cesareo è andato bene e tutto sembrava essersi concluso positivamente. Il problema si è verificato una volta uscita dalla sala parto quando si è sentita male ed ha notato del sangue nel lettino. “Ho aperto la coperta è avevo un’emorragia enorme”, ha raccontato la Campello. Immediatamente ha pensato al marito e agli altri tre figli. “Alvaro l’ho visto sbiancare e poi non ricordo più nulla”, ha aggiunto, spiegando che per dodici ore è rimasta incosciente, finendo in sala operatoria. Una volta ripresa coscienza è stata messa al corrente di ciò che le è accaduto e del grande rischio corso.

“Ho avuto 17 trasfusioni di sangue, un’emorragia che non si fermava più”, ha dichiarato innanzi alla padrona di casa di Verissimo, Silvia Toffanin, visibilmente coinvolta dal punto di vista emotivo dalla vicenda dell’ospite. “Per molte ore – ha proseguito – i medici non sono riusciti a fermarla. All’ultimo minuto hanno inserito quello che in Spagna chiamano un palloncino nell’utero”.

Alice ha poi raccontato di aver persino rischiato di morire: “Abbiamo aspettato fino alle 2 del pomeriggio del giorno dopo. I medici mi hanno detto che nel togliere il palloncino, se l’emorragia si fosse fermata, avremmo potuto stare tranquilli, se invece fosse continuata, avrebbero dovuto togliere l’utero altrimenti sarei morta. Grazie a Dio, tolto il palloncino tutto è andato bene”.

L’influencer ha poi narrato che il marito Alvaro, sua madre e suo padre sono rimasti fortemente provati dall’accaduto e dal grande spavento vissuto. “Sono cose che ti toccano per tutta la vita”, ha chiosato Alice che ha anche spiegato che la complicazione seguita al parto di Bella è stata provocata da una mancata contrazione dell’utero la quale ha innescato la copiosa emorragia.

Oggi Alice sta bene, si è lasciata alle spalle la disavventura ed è tornata a sorridere. La donna ha inoltre aggiunto che le difficoltà affrontate l’hanno spinta ad apprezzare ulteriormente la bellezza della vita. Nel corso dell’intervista ha anche espresso profonda stima per il compagno Morata, dipinto come un marito e un papà adorabile ed esemplare.

Morata e Alice Campello: le nozze a Venezia e i 4 figli

Morata e Alice si sono sposati il 17 giugno 2017 a Venezia. Il 29 luglio 2018 la coppia ha accolto due gemelli, Leonardo e Alessandro. Il 29 settembre 2020 è nato Edoardo, mentre il 10 gennaio 2023 è venuta alla luce Bella.