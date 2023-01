Alice Campello, trasfusioni di sangue: cosa è accaduto dopo il parto

Alice Campello, dopo le complicazioni avute nel post parto della figlia Bella (la moglie di Alvaro Morata ha trascorso alcuni giorni in terapia intensiva), si sta riprendendo. Il peggio è alle spalle: a confermarlo è stata la stessa influencer attraverso alcune Stories Instagram pubblicate nelle scorse ore. La giovane veneziana ha raccontato di stare bene, sottolineando quanto siano importanti le persone che donano il sangue. Non è entrata nel dettaglio di quel che le è capitato, ma dalle sue parole si può ipotizzare che con molta probabilità ha avuto bisogno di una trasfusione per superare i problemi emersi subito dopo la nascita della piccola.

“Ho aspettato di stare un po’ meglio per parlare un po’ con voi, Ma siccome mi mandate tanti messaggi, mi chiedete come sto e siete stati troppo carini, ci tengo a fare un video e a parlare un po’ con voi”. Così l’influencer rivolgendosi alla numerosa fanbase che la segue su Instagram. “Io sto un po’ meglio anche se sono molto sensibile, ma è normale nel post parto – ha aggiunto -. Mi sto riprendendo anche fisicamente, un po’ alla volta. Inizio a fare delle camminate, sto riprendendo un po’ a fare le cose che faccio sempre”.

Spazio quindi ai ringraziamenti per tutte quelle persone che pensano al prossimo, andando a donare il sangue. Una pratica virtuosa che a lei è risultata cruciale per salvarsi: “Ci tenevo tantissimo a dire grazie alle persone che hanno donato sangue. Sono qua e posso fare questo video grazie a loro”. La Campello ha inoltre rimarcato che da adesso anche lei inizierà a donare il sangue in quanto ha compreso quanto sia prezioso e utile farlo: “Non mi sono mai resa conto dell’importanza di donare sangue fino a quando ho partorito. Quando mi è successo quello che mi è successo. Sono le tipiche cose che pensi che non ti succederanno mai e poi quando ti succedono ti rendi conto di quanto sono importanti questi gesti”.

“Vi giuro che la prima cosa che farò quando starò meglio sarà andare a donare sangue e vi prego di farlo perché non sapete quanto sia importante. A me tantissime persone che ovviamente non conosco mi hanno salvato la vita e sarà una cosa che farò anche io”, ha narrato la moglie di Morata.

Alice ha poi raccontato come i suoi primi tre figli – Alessandro, Leonardo ed Edoardo – hanno dato il benvenuto alla sorellina nata lo scorso 9 gennaio: “Per quanto riguarda la bimba, lei è bellissima, sta bene, i fratelli la amano follemente. Sono già passata in secondo piano. È piccolissima e a me sembra di vivere un sogno, soprattutto dopo tutto quello che abbiamo passato. Vi mando un bacino e vi ringrazio per tutti i messaggi e tutto l’amore che abbiamo ricevuto”.

Alice Campello, cosa è successo dopo il parto?

Come poc’anzi sottolineato, Alice ha preferito non fornire, per ora, i dettagli relativi alle complicazioni del parto. Tuttavia è probabile che abbia avuto un eccessivo sanguinamento uterino che avrebbe costretto i medici ad intervenire con una trasfusione.

Come spiegano gli specialisti, normalmente la donna perde circa mezzo litro di sangue durante e dopo il parto vaginale, a causa dell’apertura di alcuni vasi sanguigni al momento del distacco della placenta dall’utero.

Generalmente, il parto cesareo comporta una perdita di sangue doppia rispetto al parto vaginale, in parte perché richiede un’incisione dell’utero in parte perché durante la gravidanza viene pompato molto sangue all’utero. Quando si verifica una perdita di sangue considerata eccessiva per alcune complicazioni uno dei rimedi è appunto la trasfusione.