Alvaro Morata aggiorna sulle condizioni di salute della moglie Alice Campello che, dopo aver partorito la piccola Bella lunedì 9 gennaio, è stata trasferita in terapia intensiva per delle complicazioni sopraggiunte durante la nascita della bimba. Lungo la tarda mattinata di mercoledì 11 gennaio 2023, il calciatore spagnolo ha tirato un sospiro di sollievo, informando sui social che la neomamma è uscita dal reparto di terapia intensiva ed ha potuto abbracciare la figlia appena nata. Una foto dolce della Campello e di Bella pubblicata dal marito ha tranquillizzato tutti. Il peggio è alle spalle.

Così l’ex atleta della Juventus: “Ciao a tutti! Alice è uscita dalla terapia intensiva e sta molto meglio. Adesso si trova nella sua camera e sta recuperando con Bella. Sto cercando di assimilare tutto quello che è successo. Grazie Alice per avermi dato ancora una volta una grandissima lezione. Sei senza dubbio una lottatrice e un esempio per me. Sono stati dei giorni difficili, i peggiori della mia vita. Ma sono fortunato di averti con me. Sei la cosa migliore che mi è accaduta nella vita e la mia vita senza di te non avrebbe nessun significato. Grazie a tutte le persone che ci sono state vicine”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Álvaro Morata (@alvaromorata)

Tantissimi fan hanno scritto messaggi di sostegno e vicinanza alla famiglia, augurandosi che tutto possa ora procedere per il meglio.

La notizia relativa alle complicazioni sopraggiunte nel corso del parto era stato sempre Morata a divulgarla. Lungo la giornata di martedì 10 gennaio, sul suo profilo social e su quello della moglie, aveva infatti annunciato la nascita di Bella e al contempo che la moglie aveva avuto dei problemi:

“Ieri é nata Bella ed é proprio come la sognavamo. La mamma purtroppo dopo il parto che é andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto. Alice é forte e un po’ alla volta si sta recuperando. Ora si trova nella terapia intensiva di Clinica Universidad de Navarra e si stanno prendono cura di lei dei medici meravigliosi. Non smetteremo mai di ringraziarli per l’affetto che ci hanno dato in ogni momento, per la loro professionalità, per non averci mai fatto sentire soli… posso solo stimarli immensamente. Vi abbracciamo forte e vi ringraziamo per tutti i messaggi e per le bellissime parole che ci avete scritto preoccupati.

Alvaro Morata e Alice Campello, una love story solida e fiabesca

Il calciatore e l’influencer sono una delle coppie più amate dal web. Su di loro mai una nuvola, mai uno scandalo, mai una polemica. Conosciutisi ai tempi in cui Morata vestì per la prima volta la maglia della Juventus, si sono poi promessi amore eterno il 17 giugno 2017, nella splendida e romantica Venezia (città in cui è nata Alice). Il 29 luglio 2018 la coppia ha accolto due gemelli, Leonardo e Alessandro. Il 29 settembre 2020 è nato il loro terzogenito, Edoardo. Il 9 gennaio 2023 è venuta alla luce Bella.

Alice, originaria di Mestre, è nata il 5 marzo 1995. Oltre ad essere una star del web è un’esperta di stile e di beauty. Tra le sue creazionei c’è una collezione di borse dal nome Avril Bag. Ha anche lanciato Masqmai London, una linea beauty biologica e cruelty-free. La Campello, inoltre, è proprietaria del brand di abbigliamento per uomo, donna e bambino The Akala Studio.