Alice Campello in terapia intensiva dopo il parto: paura per Morata

La coppia ha accolto al mondo il quarto figlio il 10 gennaio: purtroppo però non tutto è andato come previsto

Congratulazioni ad Alice Campello e Alvaro Morata, che nelle scorse ore come ampiamente anticipato hanno accolto al mondo la loro quarta figlia: il calciatore ha annunciato proprio pochissimi minuti fa l’arrivo della piccola Bella, con un tenero post Instagram scattato alla bebé (nata il 9 gennaio) in ospedale.

Purtroppo però non tutto è andato come previsto: lo sportivo si è infatti ritrovato costretto a confermare che la compagna Alice Campello ha avuto diverse complicazioni nel corso del parto, a tal punto da dover essere ricoverata in terapia intensiva dove è attualmente seguita da un team di “medici meravigliosi”.

Il post di Morata con il tanto atteso annuncio

Sull’Instagram del noto calciatore è stato caricato in serata il classico carosello post parto, con tutti gli scatti più teneri della quarta arrivata in casa Morata-Campello. Cinque adorabili foto in totale con la bambina tranquilla e serena che riposa nel suo lettino subito dopo essere venuta al mondo.

Morata, ad ogni modo, ha spiegato per l’appunto che se la bambina sta bene non lo stesso purtroppo si può dire della madre. Ecco dunque gli ultimi aggiornamenti dello sportivo sulle condizioni di salute della compagna su Instagram:

Ieri é nata Bella ed é proprio come la sognavamo. La mamma purtroppo dopo il parto che é andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto. Alice é forte e un po’ alla volta si sta recuperando.

Ora si trova nella terapia intensiva di Clinica Universidad de Navarra e si stanno prendono cura di lei dei medici meravigliosi.

Non smetteremo mai di ringraziarli per l’affetto che ci hanno dato in ogni momento, per la loro professionalità, per non averci mai fatto sentire soli… posso solo stimarli immensamente. Vi abbracciamo forte e vi ringraziamo per tutti i messaggi e per le bellissime parole che ci avete scritto preoccupati. Vi terremo aggiornati.”

La nascita della picccola Bella la coppia l’aveva programmata da tempo, tenendo aggiornati i fan con regolari Stories su Instagran. Il fatto che i due non avessero pubblicato nulla sui social proprio in occasione del grande e tanto atteso giorno era in effetti apparso piuttosto sospetto. Evidentemente Campello in quelle prime ore post parto aveva in mente tutto tranne che il suo profilo Instagram.

Nonostante il ricovero si sia reso necessario, a questo punto, per m0tivi piuttosto seri, non ci sarebbe motivo di preoccuparsi. Alice Campello, stando alle parole di Alvaro Morata, si starebbe piano piano riprendendo, anche se probabilmente le servirà qualche giorno in più rispetto a quello che si sarebbe aspettata per rimettersi in forma.

Nel frattempo, gli altri fratellini sono in attesa di conoscere la nuova arrivata in famiglia: molto presto ci sarà infatti il primo incontro con gli altri figli della coppia, ovvero i gemelli Leonardo e Alessandro e il piccolo Edoardo.