Alice Campello-Morata, quarto figlio: scelto il nome, che originalità!

Alvaro Morata e Alice Campello hanno deciso il nome da dare al loro quarto bebè. La coppia, tutta sorrisi, amore e famiglia, nelle scorse settimane ha reso noto di aspettare un altro frutto d’amore. E finalmente, dopo tre maschietti, il prossimo gennaio (il parto è previsto per l’inizio del 2023) appenderanno sul portone di casa un bel fiocco rosa. Quindi? Per quale nome hanno optato il calciatore e l’influencer? Alice, rispondendo ad alcune domande dei fan tra le Stories Instagram, ha rivelato che la figlia sarà chiamata Bella Morata Campello. Un nome non comune e originale.

Di recente la giovane aveva fatto sapere di essere indecisa su varie proposte. Prima ancora di sapere di aspettare una bimba aveva riferito che lei e il marito, se fosse giunto un maschietto, lo avrebbero chiamato Federico o Santiago, mentre invece, se avessero saputo di essere in dolce attesa di una femminuccia, avrebbero optato per Bella, Vittoria, Lia. Alla fine si è deciso per Bella che andrà ad allargare ulteriormente la famiglia. I gemelli Leonardo e Alessandro e il piccolo Edoardo non vedono l’ora di accogliere la sorellina in arrivo.

Alice Campello, sempre conversando con i fan, ha anche spiegato che in questo periodo non si sta allenando in quanto non sta troppo bene. “Se mi sto allenando? Impossibile, sto sempre male”, ha spiegato ad una fan, corredando la dichiarazione con delle emoticon che ridono, segno che non c’è da allarmarsi. La giovane è alle prese con le classiche nausee della gravidanza. Come le combatte? Cercando di mangiare qualcosa ogni mezzora, così da non ritrovarsi con lo stomaco vuoto.

L’influencer ha inoltre ribadito che anche questa terza gravidanza non è stata casuale, bensì fortemente voluta. Ha anche ricordato che con Alvaro Morata è stato amore a prima vista, travolgente e fulmineo. Al calciatore in forza all’Atletico Madrid sono bastati soli otto mesi di fidanzamento per chiederla in sposa. E dalla proposta di matrimonio alle nozze è passata giusto una manciata di mesi. Dopodiché ecco che la coppia ha costruito una famiglia numerosa che tra qualche mese si allargherà ulteriormente. Viva l’amore, viva i bimbi!