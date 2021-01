Alfonso Signorini, stoccata alla Rai e poi: “Non temo Milly Carlucci”

Il conduttore del Grande Fratello Vip 5 gongola per i suoi successi e si lascia sfuggire una ironica frecciatina per la concorrenza

Alfonso Signorini nell’ultimo appuntamento di Casa Chi ha lanciato una bella stoccata alla Rai per quanto riguarda la loro storica concorrenza e le dinamiche di organizzazione di palinsesto che si sono create per ostacolare il successo del Grande Fratello Vip. Ovviamente non è mancato il commento del conduttore del reality nei confronti di alcuni dei suoi amati Vipponi, che lui sempre sostiene con grande fiducia.

Il Grande Fratello Vip 5 è chiaro che sta riscuotendo un enorme successo. Rappresenta l’edizione sicuramente più lunga della storia del programma. Inoltre più volte lo stesso Alfonso Signorini si è vantato di come le dinamiche all’interno della Casa siano seguite dai telespettatori come se fosse una vera a propria soap opera. Esattamente come Beautiful. Il pubblico si è molto affezionato ai concorrenti in questi mesi, nuovi e vecchi. Ma ora vuole sapere chi vincerà questa lunghissima edizione. La data della finale è stata più volte spostata creando anche sbigottimento nei Vipponi di Signorini. Tuttavia, ora sembra ufficiale: il Grande Fratello Vip 5 finirà il 1 marzo.

Durante l’ultima puntata di Casa Chi però Alfonso Signorini ha manifestato tutta la sua soddisfazione per aver capitanato un’edizione tanto seguita e ben apprezzata dal pubblico. E ovviamente non è mancato la frecciata alla Rai che ha cercato in tutti i modi di rubare gli ascolti a Mediaset. Il conduttore ha confessato anche di non temere minimamente la seconda edizione de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci e la concorrenza con lei.

“Certamente contro di me hanno schierato chiunque. Quindi che si chiami Fiorello, che si chiami Montalbano, che si chiami Doc, Carlo Conti e mettiamo tutto quello che volete… che volete mi faccia una Milly Carlucci? Ormai io posso avere contro tutti.”

Alfonso Signorini ha anche aggiunto di aver raggiunto una grande consapevolezza: quella di poter ormai contare sul suo pubblico fidelizzato. Infatti ha dichiarato che qualsiasi programma gli abbiano messo contro, il suo Grande Fratello Vip 5 è riuscito ad ottenere sempre uno share costante nel tempo.

“E poi sono contento perché la cosa vera che mi riempie di soddisfazione è che comunque, chiunque mi mettano contro io il mio pubblico ce l’ho. Andare contro una fiction che fa il 25 e noi abbiamo fatto il 19.50 di share… io oscillo tra il 19 e il 20% e da lì non mi schiodo, se ne facessero una ragione… grazie al pubblico naturalmente.”

In seguito il conduttore ha espresso anche un commento in riferimento all’Isola dei famosi che andrà in onda a breve, in primavera. A condurre sarà la moglie di Francesco Totti, Ilari Blasy e Alfonso Signorini si è dimostrato sicuro che anche in quel caso il programma dei naufraghi sarà fortunatissimo. Anche perché secondo il direttore di Chi alla Rai non è rimasto nient’altro da trasmettere.

“Contro questo mio GF Vip la Rai ha schierato veramente di tutto e di più. Io credo che contro l’Isola dei Famosi metteranno la messa dell’una di sera preregistrata perché non hanno più niente. L’Isola sarà fortunatissima perché andrà contro il nulla e farà il 30% di share e sono contentissimo per Ilary.”

Durante la puntata di Casa Chi Alfonso non ha esitato nel parlare del rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini e del fatto che il loro incontro ha generato perplessità negli autori del programma. Il figlio di Alba Parietti infatti non ha cercato di convincere l’amico a proseguire il percorso ma gli ha dato massima libertà.

“A me l’incontro tra Tommaso e Francesco è piaciuto e lì c’è stata una divergenza di vedute rispetto ai miei autori che hanno espresso perplessità, nel senso che sulla carta chiaramente l’intervento sembrava non giovare agli interessi stessi del programma perché Francesco non si è presentato davanti a Tommaso dicendo: ‘Resisti, vai’. Al contrario ha spiazzato tutti dicendo al suo amico: ‘Cerca di seguire il meglio per te, fai quello che ti senti di fare'”.

Alfonso Signorini ha però affermato di aver amato l’incontro tra di loro ed è convinto che questo possa aver giovato alle ansie di Tommy. E a proposito di Giulia Salemi e della sua nomination su Zorzi, il conduttore è convinto che il gesto sia stato fatto per i loro dissapori. Infatti già dall’esterno i due avevano degli irrisolti. Quindi, la salvaguardia di Pierpaolo non c’entrerebbe nulla.