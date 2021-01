Grande Fratello Vip: svelata la data della finale, la reazione di Zorzi

Il conduttore ha annunciato quale sarà il giorno in cui andrà in onda l’ultima puntata di questa quinta edizione, destabilizzando nuovamente l’influencer

Alfonso Signorini ha annunciato finalmente la data della finale del GF Vip 5, spiazzando tutti. Infatti, fino a ora si pensava che l’ultima puntata sarebbe stata collocata al 26 febbraio. I concorrenti erano stati messi al corrente dell’ulteriore prolungamento la scorsa settimana. Non era stata, però, rivelata loro la data ufficiale della finale. Dunque, ci sono state in questi giorni solo indiscrezioni. L’ufficialità è arrivata proprio nel corso di questa diretta. Il padrone di casa ci ha tenuto a mettere al corrente, non solo il pubblico di Canale 5, ma anche gli stessi gieffini, sulla data scelta dal programma. Ebbene la finale andrà in onda lunedì 1 marzo! Non c’è mai stata in Italia un’edizione così lunga di un reality show! Un vero e proprio record, che però ha causato malumori e non solo dentro la Casa di Cinecittà.

Sono tantissimi i telespettatori che si sono ribellati di fronte alla decisione presa dal programma di prolungare questa quinta edizione. Il motivo? Il pubblico ha notato la stanchezza dei concorrenti che sono in gioco sin dalla prima puntata. In effetti, questi gieffini hanno mostrato segni di cedimento. La notizia, già la scorsa settimana, ha destabilizzato non poco Tommaso Zorzi. Quest’ultimo, durante la serata, ha ricevuto un incoraggiamento importante da parte di Francesco Oppini.

Ed ecco che quando Signorini ha annunciato la data dell’ultima puntata di questa edizione, l’influencer non ha fatto un’espressione felice, anzi. Il concorrente si è mostrato abbastanza demoralizzato. Alfonso ci ha tenuto a precisare che non si tratta di uno scherzo e poi ha fatto notare che non c’è molta differenza tra qualche giorno prima della fine di febbraio e il primo di marzo. Ovviamente, per chi è in Casa dall’inizio contano anche pochi giorni.

Zorzi non vede l’ora di tornare alla vita di tutti i giorni, tanto che durante la scorsa settimana ha accusato degli attacchi di ansia. Signorini ha confessato che lui stesso si sente stanco e, chiaramente, ha precisato che ogni concorrente è libero di lasciare il gioco prima della finale, qualora non riescano a resistere. Queste parole, però, pare non abbiano rassicurato Tommaso, che vorrebbe tornare presto alla vita di sempre, ma anche raggiungere la finale!