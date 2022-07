Alex Belli non perdona Adriana Volpe: nuova stoccata dopo il GF Vip! Tra i due ci sono stati battibecchi e scontri durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, la Volpe in veste di opinionista non ne ha fatta passare liscia una al concorrente. Era tra i pochi, se non l’unica, in studio a mettere Belli davanti alle responsabilità delle sue azioni. Al pubblico è piaciuta tanto come opinionista, ma evidentemente non ha convinto del tutto Alfonso Signorini visto che nel momento in cui doveva richiamare una delle due ha scelto Sonia Bruganelli.

Il pubblico è schierato, non interamente ma quasi, dalla parte di Adriana Volpe. Quando è stato ufficializzato il ritorno di Sonia Bruganelli come opinionista c’è stato un tumulto sul Web. Tanti si sono schierati dalla parte di Adriana, che si è sentita compresa e travolta da un grande affetto, ringraziando poi tutti. Al posto della Volpe ci sarà Orietta Berti e Super Guida Tv ha chiesto un commento proprio ad Alex Belli in una intervista. Per essere precisi gli hanno domandato: “Orietta Berti sostituirà Adriana Volpe. Scelta azzeccata secondo te?”. Ebbene, Belli non solo ha risposto in modo affermativo ma ha anche aggiunto altro:

“È una scelta azzeccatissima. Orietta è la voce del popolo e delle donne. Lei ha un carisma pazzesco e sono convinto che sarà una bellissima scoperta. […] In un reality ci deve essere un’opinionista più acida e pungente ma dall’altra parte ci deve essere anche una persona che ti fa un complimento o una battuta carina”

Tutto appare come una nuova frecciata ad Adriana, ma potrebbe aver semplicemente fatto dei complimenti a Orietta. Una cosa non esclude l’altra, comunque. A proposito del reality show, Alex Belli non esclude il ritorno al GF Vip: “Posso tornare quando voglio”. Sarebbe contento di tornare anche solo per un’ospitata o come cameo, ma non rifarebbe ciò che ha fatto. Questo anche perché non gli piace ripetere le esperienze, per questo farebbe solo delle incursioni e basta. Ha rivelato di aver proposto delle sue incursioni anche all’Isola dei Famosi, che ha fatto in passato come concorrente, ma alla fine non se ne è fatto nulla.

Alex Belli a Tale e Quale Show? No, non ci sono state trattative

Nelle scorse settimane il nome di Alex Belli è stato accostato a quello di Tale e Quale Show 2022. Lui come le Selassié, però, non ci sarà. Sempre nella stessa intervista Belli ha svelato che non c’è stata alcuna trattativa con Carlo Conti. Queste le sue parole in merito al programma di Rai Uno, che ha definito il suo cast: