Una nuova edizione di Tale e Quale Show partirà il prossimo 30 settembre 2022, per un totale di otto puntate. Dopo diverse trattative, nomi fioccati e in seguito scartati, finalmente si è giunti al cast definitivo. Ad annunciarlo ci ha pensato Tv Sorrisi e Canzoni e, a certificarne l’ufficialità, è stato lo stesso “padrone di casa”, Carlo Conti, sul proprio profilo Instagram, che ha condiviso i nomi definitivi.

Il varietà di RaiUno, che vede alcuni volti dello spettacolo mettersi in gioco trasformandosi in una celebre stella della musica (italiana o internazionale), vedrà coinvolti undici concorrenti, cinque uomini e sei donne. A partire dal cast maschile, la dodicesima edizione del programma vedrà coinvolto Antonino Spadaccino, volto storico di Amici, vincitore nel 2004. Dalla quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi, si metterà in gioco anche Gilles Rocca (che ha trionfato, inoltre, a Ballando con le Stelle nel 2020). Il varietà vedrà coinvolti anche l’attore Andrea Dianetti e l’imitatore Claudio Lauretta.

Proprio il parterre maschile ha in serbo una grande novità, rispetto alle stagioni scorse: tornerà, infatti, in qualità di “ripetente”, Francesco Paolantoni, già concorrente nel 2020. In occasione del suo ritorno nello studio di Tale e Quale Show 2022, potrà farsi forte dell’aiuto del suo personal coach, Gabriele Cirilli, da tempo una costante per il varietà di RaiUno.

Tale e Quale Show 2022, le concorrenti della prossima edizione

Per quanto concerne la controparte femminile, invece, la trasmissione di RaiUno vedrà coinvolta Alessandra Mussuolini, ormai una habitué dei programmi della rete ammiraglia, dopo Ballando con le Stelle e Il cantante Mascherato. E, a proposito di presenza costante nei reality televisiva, Carlo Conti ha scelto di puntare per la dodicesima edizione di Tale e Quale, su Valeria Marini, che è riuscita a spuntarla sulle sorelle Selassié, tra le protagoniste dell’ultima edizione del GF Vip.

E proprio dalla casa di Cinecittà, arriva Rosalinda Cannavò, attrice nonché tra le concorrenti più chiacchierate della quinta edizione (segnata dalla vittoria di Tommaso Zorzi). Il programma vedrà inoltre mettersi in gioco: Elena Ballerini, conduttrice e inviata di Mezzogiorno in famiglia; Valentina Persia, la comica che ha preso parte alla quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi e, infine, Samira Lui, una delle professoresse dell’Eredità, che di recente è comparsa anche sul palco dei David di Donatello, affiancando Carlo Conti e Drusilla Foer. Oltre ai concorrenti, Tale e Quale Show vede riconfermata anche la giuria dello scorso anno, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

I nomi esclusi dalla dodicesima edizione

La recente ufficializzazione del cast di Tale e Quale Show 2022 non può che far pensare a tutti quei nomi provinati, ma che non sono riusciti a rientrare nel numero definitivo dei partecipanti. Oltre alle già citate sorelle Selassié, altri ex gieffini avevano tentato la strada del varietà di RaiUno: Alex Belli, Manila Nazzaro, Patrizia Pellegrino, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta e Antonio Zequila. Sono stati scartati dalla dodicesima edizione anche Melissa Greta Marchetto e Marco Morandi.