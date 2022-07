Il cast di Tale e Quale Show 2022 è chiuso: lo ha reso noto Tv Blog in queste ore, rivelando anche qualche nuovo nome per quanto riguarda i concorrenti. Si sta parlando ormai da settimane dei possibili protagonisti della nuova edizione dell’amatissimo programma del venerdì sera, e si continuerà a parlarne fino a quando non sarà svelato il cast ufficiale. Ormai non dovrebbe mancare molto, nel frattempo però gli appassionati della trasmissione possono godersi qualche altra indiscrezione sui Vip che si cimenteranno nelle imitazioni.

Pare si sia conclusa nelle scorse ore la scelta del cast di Tale e Quale 2022, e sarà molto importante non deludere le aspettative visto che l’anno scorso gli ascolti sono stati maggiori. Il merito va in parte anche alla scelta di inserire Cristiano Malgioglio nella giuria, ma adesso sarà anche compito del cast intrattenere gli spettatori. Non a caso Conti e la sua squadre dovrebbero aver puntato su personaggi conosciuti anche dal pubblico più giovane per non perdere il pubblico guadagnato.

Per questo motivo alcuni concorrenti sono in arrivo dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip, come è successo anche nella passata edizione. Chi sono gli undici concorrenti di Tale e Quale Show 2022? I loro nomi non sono ancora stati resi noti in modo ufficiale, eppure non mancano voci e rumors in merito. Tra i tanti di cui si è già parlato è spuntato un nome che farà non discutere, di più!

Tv Blog ha innanzitutto confermato Valeria Marini, dunque dovrebbe essere ormai certa la sua presenza, poi ha aggiunto un altro nome: Alessandra Mussolini sarà nel cast di Tale e Quale Show 2022? Non sarebbe la sua prima esperienza come concorrente, è stata infatti ballerina a Ballando con le Stelle e poi opinionista. Ed è stata anche concorrente nell’altro programma di Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato.

Per quanto riguarda gli altri concorrenti di Tale e Quale Show 2022 i nomi più gettonati sono i seguenti: Manila Nazzaro, Alessandra Pierelli, Jonis Bashir, Valentina Persia, Emanuela Tittocchia, Los Locos, Alex Belli, Guenda Goria, Marco Morandi, Manuela Zero, Gilles Rocca, Melissa Greta Marchetto, Brenda Lodigiani, Beppe Quintale, Antonio Zequila, Pamela Petrarolo.