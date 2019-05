Alex Belli smentisce l’ex moglie Katarina: “Non è vero che non posso avere figli”

Alex Belli ha finalmente replicato alle ultime dichiarazioni dell’ex moglie Katarina Raniakova. Dopo il confronto tra l’attore e Mila Suarez al Grande Fratello la modella slovacca ha assicurato su Instagram che l’ex marito è sterile. Katarina ha confidato pubblicamente di aver provato a lungo ad avere un bambino con Alex ma non ci è mai riuscita. Parole forti, che hanno spiazzato l’opinione pubblica, e che hanno spinto Belli a mettere le cose in chiaro. In un’intervista rilasciata al settimanale Sono, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha smentito le parole di Katarina, sottolineando che i figli con la Raniakova non sono arrivati per un altro motivo.

Perché Alex Belli e Katarina Raniakova non hanno avuto figli

Per un lungo periodo Alex Belli e Katarina Raniakova, che hanno avuto una relazione di otto anni di cui quattro di matrimonio, hanno compiuto un percorso in uno dei centri più all’avanguardia di Milano per avere dei figli. “Non sono arrivati un po’ per colpa mia e un po’ per colpa sua. Nel mio caso specifico non c’è sterilità. Con lei la fecondazione non è avvenuta a causa di una incompatibilità genetica“, ha spiegato l’attore lanciato da Centovetrine. Che non ha apprezzato il gesto dell’ex moglie: “Forse mirava a farsi invitare in tv e prendere due lire, non so…La sua è stata un’uscita totalmente gratuita, pessima e inutile, a rischio di diffida e querela. Una delle delusioni più grandi della mia vita”.

Alex Belli: l’amore con Delia Duran continua a gonfie vele

Archiviato il matrimonio con Katarina Raniakova e pure la tormentata relazione con Mila Suarez, oggi Alex Belli è felice accanto a Delia Duran. L’attore e fotografo è sereno insieme alla modella venezuelana, con la quale il rapporto procede a gonfie vele. Neppure le accuse di Mila hanno minato questa liason, che cresce sempre più giorno dopo giorno.