Alex Belli e la nuova fidanzata Delia Duran: passione alle stelle

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Alex Belli e Delia Duran

Archiviata Mila Suarez, Alex Belli continua a vedere Delia Duran. Tra una prova e l’altra di Men in Italy-The Musical Fashion Show, lo spettacolo che lo vede protagonista a teatro con Iva Zanicchi e Bianca Atzei, Alex non trascura la nuova fidanzata. I due sono stati pizzicati insieme dal settimanale Spy a Roma, dove si sono concessi un appuntamento galante. Prima hanno cenato a lume di candela, poi si sono spostati in hotel, dal quale sono usciti solo il giorno dopo. Al momento i diretti interessati preferiscono non parlare troppo di questa relazione, nata solo qualche mese fa. “Ci stiamo conoscendo”, si è limitato a dichiarare l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi.

Dove e quando si sono conosciuti Alex Belli e Delia Duran

L’incontro tra Alex Belli e Delia Duran, modella e attrice venezuelana, è avvenuto un anno e mezzo fa, sul set della fiction Furore 2. All’epoca non è nato nulla: i due sono sempre stati semplici colleghi. Fino a quando non si sono rivisti di recente e sono stati travolti dalla passione. Una passione così forte che ha spazzato via il sentimento che l’ex divo di Centovetrine provava per l’ex fidanzata Mila Suarez, indossatrice ed ex tentatrice di Temptation Island.

Alex Belli nuova fidanzata: chi è Delia Duran

Delia Duran ha 30 anni e viene dal Venezuela. Lavora come attrice e modella ma pure come valletta: dall’autunno 2018 è nel cast fisso di CR4-La Repubblica delle Donne, il nuovo programma di Piero Chiambretti. In passato ha lavorato a diverse fiction quali: Il bello delle donne… alcuni anni dopo, L’onore e il rispetto, Furore.