Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli: “Lui non può avere figli”

Alex Belli figli: la rivelazione inaspettata dell’ex moglie Katarina Raniakova

Poche ore dopo lo scontro tra Mila Suarez e Delia Duran al Grande Fratello 16, Katarina Raniakova ha fatto una pesante rivelazione sull’ex marito Alex Belli. Secondo quanto dichiarato dalla modella slovacca, l’attore – ex protagonista di Centovetrine ma pure di Ballando con le Stelle e dell’Isola dei Famosi – non potrebbe avere figli. Katarina, che è stata sposata con Alex per dieci anni, ha spifferato tutto dopo che Mila ha parlato nella Casa di Cinecittà del percorso che stava facendo con Belli prima della rottura definitiva. I due, stando a quanto raccontato dalla gieffina marocchina, avevano avviato le procedure mediche per avere un bambino ma tutto è saltato quando Alex ha conosciuto Delia, attuale fidanzata.

Katarina Raniakova e il messagio per Mila Suarez e Delia Duran

“Quello che è successo al Grande Fratello è tristissimo. Litigare per un uomo così… Mila lo sapeva molto bene chi è perché io le avevo mandato messaggi che mi mandava lui mentre già stava con lei e perché non ha senso, non dico neanche cosa diceva di lei. Purtroppo io penso, nella sua follia, lui vorrebbe tenersi tutte le donne. La Delia dovrebbe stare tranquilla perché purtroppo non durerà per sempre”, ha raccontato Katarina Raniakova nelle sue storie di Instagram, menzionando lo scontro che Mila Suarez e Delia Duran hanno avuto durante la seconda puntata del Grande Fratello 16.

Katarina Raniakova è stata sposata a lungo con Alex Belli

“Poi, ragazze, non vi fate prendere in giro con il discorso di fare figli. Lui non può averli. Fidatevi, abbiamo fatto qualsiasi cosa per avere un figlio. Non vi fate portare dai medici, prendere ormoni e fare cure. È una cosa molto triste e io ci ho sofferto tanto ma vi prego, non vi fate prendere in giro. Alla fine, io penso che se qualcuno superiore ha pensato che lui non può averli, ci sarà un motivo. I figli non si fanno così, con una donna e poi, un mese dopo dire di amare un’altra”, ha aggiunto l’ex moglie di Alex Belli.

La replica di Alex Belli al messaggio dell’ex moglie Katarina

Dopo le storie di Katarina Alex Belli ha scritto su Instagram: “Guarda sempre avanti perché se sei nella verità e nella correttezza non ti fermerà mai nessuno”. In una storia ha invece postato la mano di Delia Duran e il seguente messaggio: “Nemmeno la tempesta potrà cancellare il nostro amore indelebile”.

Tutte la storia tra Alex Belli e Katarina Raniakova

Alex Belli e Katarina Raniakova si sono lasciati dopo dieci anni insieme. A detta dell’indossatrice il matrimonio sarebbe finito per i continui tradimenti dell’attore.