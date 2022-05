Alex Belli si svela in una nuova intervista per Casa Chi, riservando attacchi e parlando di rotture e nuove frequentazioni. Tra le prime domande c’è quella riguardante la storia d’amore di Roger Balduino ed Estefania Bernal all’Isola dei Famosi 2022. In particolare, gli viene fatto notare che c’è un nuvoo triangolo amoroso in Honduras. Il modello brasiliano ha avviato una relazione nel reality show con la bella Estefania, ma quando ha ritrovato la sua ex fidanzata Beatriz su Playa Palapa qualcosa è cambiato.

In particolare, Roger ha come fatto un passo indietro, dicendosi non innamorato ancora della Bernal. Per molti è stato come tornare indietro nel tempo, alla soap che ha visto protagonisti al Grande Fratello Vip 6 Alex, Soleil Sorge e Delia Duran. La storia è decisamente diversa, ma c’è chi crede che si stia cercando di ricreare una situazione simile. Al momento, però, va ricordato che Beatriz dovrebbe restare in Honduras per qualche giorno, mentre Estefania rischia di uscire dal gioco, visto che già è finita su Playa Sgamada.

E Alex Belli dice la sua al riguardo, smontando pubblicamente Roger.

“Le carte copiative non sono mai originali. L’intrattenimento va saputo fare. Lui lavora nel campo della moda, ma nel campo dell’intrattenimento ha ancora polenta da mangiare!”

L’attore stronca così Roger, che non ha di certo conquistato i telespettatori. Nel frattempo, torna a parlare della rottura di Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Le sue dichiarazioni a Pomeriggio Cinque sulla coppia hanno già generato polemiche e, questa volta, Belli resta sul vago. Fa presente che all’interno della Casa di Cinecittà si vive una bellissima esperienza, ma “la prova del nove è quando si esce”.

Afferma che “loro ci hanno provato” e per ragioni che lui non conosce “molto probabilmente qualcosa non ha funzionato”. Quando Delia Duran ha festeggiato il suo compleanno, tra gli invitati c’era anche Lulù. In questa occasione, Alex racconta di averla vista sempre al telefono: “Immagino con Manu”. E poi si lascia andare a un’affermazione che detta da lui suona strana: “Tra moglie e marito e tra fidanzati meglio non mettere il dito”.

Per quanto riguarda il rapporto con Soleil Sorge dopo il GF Vip 6 ci sono rivelazioni discordanti. Di recente hanno dato delle versioni differenti: lui ha parlato di amicizia, mentre lei di un allontanamento definitivo.

“Non lo so sinceramente. Purtroppo, ho notato tanta incoerenza di cui tecnicamente non me ne frega assolutamente niente. È come quello che ti dicevo su Lulù e Manuel: il GF è bello vissuto il momento. Non è detto che porti amicizie e frequentazioni. Questa è la cruda realtà del reality”

Jessica Selassié e Simone Bonaccorsi stanno insieme? Parla Alex Belli

Cosa sta accadendo tra la vincitrice del GF Vip e il modello? Quest’ultimo è noto al pubblico del reality show in quanto era stato paparazzato in compagnia di Delia Duran, nei primi mesi di permanenza nella Casa dell’attore. Ed è stato l’attore a permettere ai due di conoscersi. Il gossip già si sta facendo sentire e Belli svela ulteriori dettagli!

“In verità si sono conosciuti in un ascensore dell’hotel e lì c’è stato lo scambio dei numeri. Li ho persi di vista sia Simone che Jessica, c’è stato un buio totale. Poi li ho rivisti a Roma. Lui non mi racconta i dettagli… se sono rose fioriranno”

Sembra, dunque, che sia in corso una frequentazione tra Jessica Selassié e Simone. Detto ciò, l’attore si dice certo del fatto che i Jerù fossero “una farsa da parte di Barù”.

Alex e Delia, matrimonio e figli

Come già hanno annunciato in queste settimane, la coppia sogna di allargare la famiglia mettendo al mondo un figlio. “Siamo in cantiere con un lavoro incessante per fare un piccolo Belli”, magari una femminuccia, racconta l’attore. Per quanto riguarda il matrimonio invece: “Non abbiamo questa esigenza di sposarci un’altra volta”. Nonostante ciò, non esclude che questa estate possa portare consiglio.