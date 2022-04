Alex Belli parla del crac tra Manuel e Lulù: lei lo sbugiarda e lo cancella

Ieri pomeriggio Alex Belli è stato ospite del salotto di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso dove ha avuto l’occasione di parlare in modo approfondito della fine della relazione fra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Nel corso dell’intervista (dove ha parlato anche della voglia di un figlio con Delia Duran) Belli si è permesso di rivelare qualche dettaglio in più di cui ancora non eravamo a conoscenza, peccato solo che a quanto pare si sarebbe spinto fin troppo oltre, perlomeno stando alla reazione non esattamente accomodante della diretta interessata.

Partiamo dal fatto che Alex Belli ha spiegato come Lulù e Manuel si sono lasciati, rivelando anche la tempistica del fattaccio. Stando al suo racconto, i due ormai ex fidanzati hanno iniziato a discutere animatamente al telefono mentre Lulù era impegnata con le sorelle in uno shooting fotografico alla AXB Factory. “Si sono lasciati perché c’erano dei problemi, ma non di questi giorni, vengono da lontano” ha commentato Belli, scatenando le ire di Lulù e pare anche della sorella.

Alla luce delle dichiarazioni dell’attore, Lucrezia Selassié ha deciso di prendere una decisione “forte”. La princess, come hanno subito notato i suoi fan, ha eliminato dal suo profilo Instagram un post che faceva riferimento allo shooting, così come le relative stories in evidenza. Immagini spensierate, dove Belli e le Selassié apparivano sereni e felici insieme come dei veri amici. Ma l’amicizia, a questo punto, potrebbe essere ufficialmente arrivata al capolinea.

C’è di più. A supportare la tesi della fine del rapporto di amicizia fra Alex Belli e le Selassiè ci sono anche dei like “sospetti”. Jessica Selassié, vincitrice del GF, ha infatti messo mi piace a dei tweet critici nei confronti dell’attore. “Lulù ha tolto il post con le foto di AB per me a conferma che lui ha detto stron*ate e punto” ha scritto un’utente, ricevendo per l’appunto l’approvazione di Jessica.

Almeno per il momento, in ogni caso, non è stato commesso lo sgarbo per eccellenza. Entrambe le sorelle infatti, continuano a seguire Belli su Instagram. Che sia solo questione di tempo?