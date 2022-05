Isola dei Famosi 2022, 13esima puntata: eliminato, nominati, toni infuocati

La tredicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 è andata in onda lunedì 2 maggio. Ilary Blasi ha dato inizio alla serata salutando come sempre i suoi due opinionisti: Nicola Savino e Vladimir Luxuria, che stanno piacendo tanto al pubblico. Così come piacciono e intrattengono le dinamiche della Palapa, più di quelle di Playa Sgamada che è un po’ abbandonata a sé stessa. In Palapa i concorrenti sono ormai divisi in due fazioni precise, separate e soprattutto alla pari: sei da una parte, sei dall’altra. E sono di fatti gli ex Cucaracha e gli ex Tiburon, con un’unica differenza: Alessandro Iannoni si è unito ai Cucaracha.

Ovviamente la cosa non è piaciuta ai Tiburon, che hanno iniziato ad accusare Alessandro di fare il doppio gioco. Messo alle strette il giovane ha deciso di non dormire neanche più con loro e ha portato la stuoia dal lato dei Cucaracha. Come sempre i coniugi Russo si sono fatti portavoce del pensiero del gruppo, più Clemente di Laura stavolta e supportato da Blind. Carmen Di Pietro l’ha vissuto come un affronto e ha dichiarato guerra ai Tiburon. “Mi sono venuti a provocare negli ultimi giorni”, così si è difeso Clemente quando è stato tirato in ballo da Ilary. Poi ha interpellato gli opinionisti pensando di trovare appoggio sul dire che tutta l’Italia pensa che Alessandro faccia il doppio gioco. Ma Vladimir Luxuria lo ha subito zittito:

“Ho una brutta notizia, Clemente. Tu non sei il portavoce del popolo italiano, non sai da casa la gente cosa pensa e non arrogarti il diritto di parlare per gli italiani. Magari possono pensarla diversamente”

Alessandro ha sbugiardato gli ex Tiburon smascherando le loro falsità e dichiarando amicizia di notte e nominando Carmen di giorno. Laura ha difeso suo marito. Ma i Tiburon hanno preso di mira anche Nicolas Vaporidis, dimenticando per qualche giorno i fratelli Tavassi. Anzi hanno provato a tirarli dalla loro parte dicendo loro che Nicolas ha parlato male di Guendalina. Quest’ultima, che in furbizia non teme nessuno, ha subito fiutato l’inganno e ha dichiarato guerra ai coniugi Russo! Anche in questo caso Vladimir si è schierata con i Cucaracha, accusando i Tiburon di voler mettere zizzania in un gruppo ben affiatato.

Estefania va via, Beatriz arriva: il triangolo dell’Isola dei Famosi è servito

Ilary ha letto subito il verdetto del televoto: Estefania è stata eliminata dalla Palapa, ma andrà su Playa Sgamada. Queste le percentuali del televoto: Carmen 79%, Blind 12%, Estefania 9%. L’eliminata dell’Isola dei Famosi del 2 maggio ha dato il suo bacio della nomination a Vaporidis. E per una barca che partiva ce n’era già in arrivo: Beatriz è sbarcata all’Isola e passerà alcuni giorni con i concorrenti. E ha trovato Roger da solo, senza la sua nuova fidanzata!

Le due fazioni si sono sfidate alla Pelota Honduregna: la squadra perdente ha dovuto mandare in nomination un proprio membro. Hanno vinto gli ex Tiburon, quindi uno degli ex Cucaracha è finito al televoto. Guendalina che non ha preso parte al gioco ha dato inizio a una catena di salvataggio e ha salvato Edoardo. Quest’ultimo ha salvato Nick, poi Alessandro e quindi Carmen. Nicolas Vaporidis è andato direttamente in nomination. Dopo la prova c’è stato un momento di forte tensione: sono volate minacce e anche accuse pesanti, oltre a Laura contro Luxuria.

Rientrati in Palapa, Blind era in lacrime e Ilary gli ha chiesto perché. Lui ha spiegato: “Sono arrivato a un limite e non sopporto più certe parole, mi fanno male: burattino, ragazzino, cogl..”. Ilary Blasi ha rimproverato i concorrenti: “Cerchiamo di moderare i toni e usare un linguaggio più consono. Siete ripresi, l’Italia vi segue”. Poi ha consigliato al giovane di tenere in considerazione solo ciò che lui pensa di sé stesso e non ciò che pensano gli altri, e di fare la sua Isola. C’è stato un bel momento dedicato a Carmen e suo figlio Alessandro.

Isola 2022: l’incontro tra Beatriz e Roger, che non è innamorato di Estefania

Prima di spedire l’eliminata dal gruppo su Playa Sgamada, gli autori hanno combinato il confronto tra Estefania e Beatriz. Hanno parlato da sole sulla spiaggia, l’ex di Roger ha raccontato la sua versione dei fatti. All’ex naufraga non sembrava interessare molto tutto ciò, perché non interessata, ha spiegato, a ciò che è successo nella vita del suo fidanzato prima. Inoltre sapeva anche che si sono visti fino a prima dell’Isola: “Non posso fare niente sul suo passato, mi fido di lui dal giorno che l’ho conosciuto”. L’impressione è che abbiano provato a creare questo triangolo in tutti i modi, ma Estefania non ha abboccato. Tuttavia in questa Isola tutto può cambiare e Roger e Beatriz saranno soli senza Estefania.

Salutata Estefania, che ha raggiunto la Sgamada, Ilary ha messo Roger e la ex fidanzata Beatriz faccia a faccia. Si sono confrontati ma le versioni erano diverse sulla fine della loro storia. La Blasi ha chiesto a Roger che sensazioni ha provato rivedendo la ex. Lui ha risposto così: “Mi fa piacere rivederla, se vuole restare resta tanto non cambia niente per me. Va beh, sei bella come sempre. Se sono ancora innamorato? Innamorato innamorato no, però mi piace”. Beatriz ha detto di non essere innamorata.

A Vladimir Luxuria però non è sfuggito un passaggio fondamentale del discorso di Roger. Quando Beatriz ha detto che non le importa se si è innamorato di un’altra, lui ha risposto: “Non ho mai detto di essere innamorato dell’altra”. L’opinionista ha chiesto spiegazioni, Roger ha confermato di non essere innamorato di Estefania: “Anche questo ho detto, che non sono innamorato di Estefania”. Su Beatriz ha aggiunto: “Sei la fidanzata che ho amato più di tutti, però non voglio stare con te”.

Isola: l’eliminato di lunedì 2 maggio 2022 e le nomination

Nel frattempo c’è stato un televoto per le tre di Playa Sgamada: la prima è tornata in Palapa, l’ultima è stata eliminata. Lory Del Santo è tornata in gioco, ma chi è uscito? Il verdetto è stato una sorpresa: Ilona Staller è stata eliminata all’Isola 2022. Queste le percentuali: Lory 53%, Licia 27%, Ilona 20%. Il leader della puntata è Carmen! Quest’ultima ha mandato in nomination Clemente, insieme a Nicolas per la catena e al nome del gruppo. I nominati sono Nicolas Vaporidis, Nick Luciani e Clemente Russo. Queste le nomination nel dettaglio: