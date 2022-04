GF Vip Jessica beccata con un volto noto, Barù con l’ex: addio Jerù?

La coppia formata da Jessica Selassiè e Barù Gaetani, nipote di Costantino della Gherardesca, è nata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip 6. Nel corso dell’ultima edizione del reality la Princess etiope e il food blogger si sono avvicinati progressivamente, scatenando i sempre più numerosi fan della coppia affettuosamente chiamata “Jerù“. A quanto pare però, dopo la fine dello show, i due sembrano aver preso strade diverse. Ecco con chi sono stati avvistati nelle ultime ore Jessica e Barù.

I fan dei Jerù non sanno più che pensare. Solo ieri, 27 aprile 2022, la vincitrice del GF Vip 6 è tornata a seguire Barù su Instagram riaccendendo le speranze dei fan della coppia. Questo segnale di riavvicinamento cozza però con gli avvistamenti dei due, che sembrano comportarsi come fossero liberi da qualunque impegno amoroso.

Jessica, ad esempio, è stata immortalata da dei passanti mentre si trovava a Roma seduta al tavolo di un bar con un ragazzo misterioso. Secondo quanto riportato da Novella 2000 si tratterebbe di Simone Bonaccorsi, eletto Mister Italia 2018. Il modello originario di Catania, che ha 26 anni, è noto ai più per aver partecipato nel 2019 a Temptation Island Vip insieme all’allora fidanzata Chiara Esposito. Qualche mese fa, nel settembre del 2021, i due si sono lasciati. Chissà, forse il catanese, adesso single, è interessato ad approfondire la conoscenza della Princess?

Barù, invece, nelle scorse ore è apparso nelle storie Instagram di una sua celebre ex storica. Si tratta di Victoria Cabello, famosa conduttrice 47enne. L’ex inviata de Le Iene, nella serata del 27 aprile 2022, ha condiviso sulla piattaforma uno scatto di “Barulino”, questo il nome dell’account del food blogger, insieme al suo cane, probabilmente a casa sua. Dall’immagine si deduce subito che si tratta di un momento informale e rilassato e che tra i due c’è ancora molta confidenza. Si tratta semplicemente di due ex rimasti in buoni rapporti o i due si stanno riavvicinando?

C’è da dire che il nipote di Costantino della Gherardesca, dopo la sua avventura al GF Vip, ha più volte ribadito di non avere voglia di legarsi stabilmente a qualcuno in questo momento. Questo atteggiamento ha innervosito la Selassiè, delusa dalle sue dichiarazioni in quanto sperava, magari, di instaurare un rapporto serio con lui. Resta da vedere cosa succederà in futuro tra i due.