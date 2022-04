GF Vip, Jessica Selassié manda in tilt i fan dei Jerù: la mossa per Barù

Il pubblico che ha sognato con il rapporto di Jessica Selassié e Barù nato al Grande Fratello Vip 6 ora sente di poter tornare a sperare. In realtà, potrebbe non trattarsi di alcun risvolto romantico, ma semplicemente di un gesto di pace. Facendo il punto della situazione, i fan dei Jerù hanno notato un dettaglio per loro molto interessante: Jessica torna a seguire Barù su Instagram. Cosa c’è di strano? Qualche settimana fa, la vincitrice della sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini aveva fatto proprio il contrario.

Infatti, la più grande delle sorelle Selassié aveva tolto il ‘segui’ al nipote di Costantino della Gherardesca. Questo aveva rappresentato per i fan un gesto inaspettato e che tolto ogni speranza. A dare la conferma e una motivazione ci ha poi pensato la stessa Jessica, rimasta delusa dalle dichiarazioni rilasciate da Barù a Verissimo. Qui l’ex gieffino si era dichiarato stanco delle continue domande che gli vengono rivolte sul suo rapporto con la Selassié. Ancora una volta, aveva ribadito di non avere intenzione di avviare una relazione amorosa, al momento.

Non ha mai escluso un’amicizia con Jessica fuori dal GF Vip 6. I due, dopo la fine del reality, sembravano pronti a incontrarsi per conoscersi meglio, anche come amici. Eppure pare che non ci sia stata mai una reale occasione per approfondire la conoscenza lontano dalle luci dei riflettori. Addirittura, Jessica ha preferito non seguire più sul social network il profilo di Barù.

Una scelta, la sua, che non è di certo passata inosservata e che ha rappresentato un distacco evidente, come se la Selassié ormai non volesse più avere nulla a che fare con lui. E mentre Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono al centro del gossip per la fine della loro love story, Jessica riprende a seguire il profilo di Barù. Questo potrebbe essere un chiaro segnale di un chiarimento.

Jessica e Barù potrebbero aver chiarito e fatto pace dopo quanto accaduto. D’altronde lui stesso non ha mai negato di essersi affezionato alla principessa dentro la Casa di Cinecittà. E c’è poi chi addirittura sogna un qualcosa di più, magari una svolta romantica. Questo, però, sembra più improbabile. L’ex gieffino è stato abbastanza chiaro più e più volte sul rapporto che ha sempre voluto instaurare con lei.

Ma sognare non costa nulla e i fan dei Jerù non perdono le speranze, soprattutto ora. Probabilmente a loro basterebbe anche solo sapere che c’è una bella amicizia a tenerli uniti dopo l’esperienza vissuta nelle quattro mura della Casa.