Crac Lulù e Manuel, papà Bortuzzo non ci sta e getta ombre sul GF Vip

Sembrava amore vero e invece… E invece, a oggi, il legame d’amore da favola tanto sbandierato dalla coppia – anzi ex – formata da Manuel Bortuzzo e Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè non si capisce più che cosa sia stato. A gettare ombre lunghe sulla relazione, manco a dirlo, nelle scorse ore ci ha pensato il papà del nuotatore, Franco, cioè quella persona che la principessa ha accusato senza fronzoli. La Selassiè ha infatti detto che se la love story è naufragata non è colpa né sua né di Manuel bensì della famiglia di quest’ultimo che non ha mai accettato la frequentazione. Ci sono molti “ma” che però aleggiano sulla vicenda. Troppe cose non tornano. Il “like” che Franco Bortuzzo ha piazzato nelle scorse ore su un post potrebbe dare una chiave di lettura a ciò che è succeso da quando il Grande Fratello Vip 6 si è concluso.

Prima di arrivare al gesto di Franco, è opportuno fare un rapido passo indietro. Il Gf Vip si è concluso a metà marzo. Lulù e Manuel si sono riabbracciati, affermando persino di avere progetti relativi a famiglia e figli. Già qui suona il primo campanello d’allarme: Bortuzzo, sempre molto cauto sulle sue questioni sentimentali, perché di colpo è diventato il re del romanticismo? Fatto sta che i due giovani si lanciano in proclami sulla futura convivenza. Pian piano però li si vede meno assieme.

A un certo punto la Selassiè rilascia un’intervista a Chi Magazine spiegando di non essere stata accettata dalla famiglia del nuotatore. E lui che fa? Se ne sta zitto zitto. Una tomba, eh sì che l’argomento è delicato. Infine il fulmine a ciel sereno: Manuel consegna un comunicato all’Ansa: “Con Luù è finita”. Lei, delle modalità e del tempismo della nota, non ne sa nulla e dice di esserci rimasta male. Pure in questo caso molte cose non tornano: perché Manuel non l’avvertita della comunicazione? Che rapporti ci sono stati realmente tra il nuotatore e la principessa dopo il GF Vip? Erano davvero una coppia oppure stavano assieme per le copertine?

Franco Bortuzzo, piazzando un like su un commento social, ha fatto intendere che cosa ne pensa di tutta la questione. In sostanza la riflessione sposata dall’uomo dice che l’amore tra Lulù e Manuel è stato costruito dagli autori del GF Vip per esigenze televisive. Insomma, non è stato proprio l’idillio che si è cercato di vendere: