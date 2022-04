Manuel e papà Bortuzzo, Lulù vuota il sacco: “Ora basta, ecco la verità”

The end, la love story tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia “Lulù” Selassiè è giunta al capolinea. Una notizia inaspettata considerando che i due ragazzi parlavano di matrimonio e figli fino a pochi giorni fa. Vivere al GF Vip è però una cosa, la realtà quotidiana è un’altra: non è una bolla e le situazioni si palesano spesso in modo più crudo e irruento. Nelle scorse ore la principessa è tornata a parlare delle cause che hanno portato al crac sentimentale e ha lanciato tuoni contro il padre del nuotatore, Franco. Già nella giornata di ieri, dopo aver confermato la rottura, aveva lasciato intendere che dietro alla fine della relazione si celavano “persone terze”. Oggi Lulù fa nomi e cognomi, rivelando dei dettagli rumorosi.

La principessa, con due Stories Instagram, ha dichiarato che non avrebbe mai voluto arrivare al punto di dover accusare il padre dell’ex compagno, ma che invece si è ritrovata costretta a farlo per tutelare “se stessa e la sua famiglia”. La Selassiè ha ribadito che non è stata lei a voler scrivere la parola fine sulla love story e che tantomeno la rottura deve essere attribuita al suo carattere. Secondo la sua versione, colui che ha fatto naufragare il rapporto è Franco “e tutto il contesto attorno”. “Non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti”, ha sottolineato Lulù in riferimento alla famiglia del nuotatore.

L’ex gieffina si aspettava che una volta conclusosi il reality show le cose sarebbero cambiate e che le “avrebbero dimostrato rispetto e sincerità”. “Cosa che, ahimè, sono qui per dirvi che non c’è mai stata”, ha aggiunto Lucrezia che ha poi risolto un altro mistero, quello relativo al “segui” da Instagram levatole da Franco Bortuzzo. In realtà è stato il contrario. Lei e Clarissa hanno deciso di bloccare l’uomo per “certi motivi che non voglio esternare”. Che cosa è accaduto? Perché le due sorelle hanno persino voluto chiudere i loro canali social a Franco?

Ma c’è dell’altro: la principessa si è tolta un sassolino – anzi sassolone – dalle scarpe pure nei confronti dell’ ormai ex fidanzato. Da un lato ha detto di non avere alcuna intenzione di ferirlo, dall’altro ha spiegato che non sapeva nulla del comunicato, quello relativo alla rottura, che Manuel ha consegnato all’Ansa (il nuotatore ha poi scritto le medesime parole sui suoi profili social). Altrimenti detto, Bortuzzo ha scelto in solitaria di annunciare la fine del rapporto, questione che “ha fatto molte male” alla Selassiè.

Manuel Bortuzzo, l’attacco di Monica Contraffatto

Bortuzzo, nelle scorse ore, è stato attaccato dall’atleta paralimpica Monica Contrafatto. La 41enne, che ha seguito la vicenda Manuel-Lulù fin dall’inizio, con una Stories Instagram ha accusato il nuotatore di aver portato avanti la love story per visibilità. “Si sono lasciati?! Strano…era così palesemente innamorato di far bella figura”, ha scritto, aggiungendo diverse emoticon dal sapore ironico.

L’atleta ed ex militare era già piombata sulla liaison durante la messa in onda del Grande Fratello Vip. E pure allora tuonò contro Manuel. “Stare in carrozzina non giustifica nessuno a prendersi gioco di una ragazza e che, per quanto lei possa essere pesante, non può trattarla a suo piacimento e uso. Il recupero psico-fisico non c’entra con tutto ciò. Se fosse stato un normo sarebbe stato già asfaltato. Trattatelo da normo perché la prima diversità sta da chi ci difende tutto”, scrisse nelle sue IG story lanciando poi un appello: “Stop vittimismo a favore delle telecamere”.