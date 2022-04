Bortuzzo, retroscena addio Lulù: lui era con l’ex quando ha dato l’annuncio

Secondo i maligni, Manuel Bortuzzo si sarebbe già consolato dopo la fine della sua relazione con Lulù Selassié. Nelle scorse ore, l’atleta paralimpico è infatti stato pizzicato in “dolce compagnia” dell’ex fidanzata, Federica Pizzi.

Della bella Federica Pizzi, 20enne romana, si ricorderanno molto bene i fan del Grande Fratello Vip, che hanno seguito fedelmente le avventure (sentimentali e non) di Manuel Bortuzzo all’interno della casa. Non è mai stato un mistero, in realtà, che Bortuzzo e la sua ex siano rimasti in ottimi rapporti dopo la fine della loro relazione, terminata poco prima che Manuel entrasse nella casa. Federica aveva dedicato allo sportivo una commovente lettera che era stata letta durante una delle numerose dirette del programma.

I due ex fidanzati sono apparsi insieme e vicini in alcune Instagram Stories pubblicate da alcuni loro conoscenti in comune caricate dal Shilling Ostia, un locale sulla spiaggia dove si sono concessi un aperitivo.

In nessuno degli scatti, va detto, Manuel Bortuzzo e Federica Pizzi sembrano essere in atteggiamenti “sospetti”. Quello che più ha infastidito le “fatine” di Lulù, in ogni caso, è la tempistica. I due ex fidanzati si sono incontrati nello stesso posto e hanno passato un po’ di tempo insieme a neanche 24 ore dalla conferma della rottura con la “principessa”. Anzi, proprio mentre Bortuzzo dava il triste annuncio se la stava spassando con Federica e i suoi altri amici.

Ufficialmente Bortuzzo ha specificato che il rapporto con Lulù si è rotto a causa di “notevoli divergente di vedute”. Nei giorni scorsi, in realtà, erano anche emerse indiscrezioni su una neanche troppo velata ostilità della famiglia di Bortuzzo verso Lulù. L’ex inquilino del GF Vip ha anche fatto riferimento a “terze persone che hanno purtroppo interferito nel rapporto”.

Non è dato sapere se tra le terze persone ci fossero anche eventuali ex fidanzate o fidanzati. Per adesso, questo ritorno di Federica sulla scena dev’essere preso per ciò che è, ovvero una semplice serata fra vecchi amici. Che ci sia o meno un ritorno di fiamma fra i due, dunque, è tutto da vedere.