Bortuzzo e Lulù si sono lasciati. Annuncio di Manuel: “Ecco perché è finita”

Fulmine a ciel sereno: Manuel Bortuzzo e Lucrezia “Lulù” Selassiè non sono più una coppia. I due giovani, che si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, si sono lasciati. A riferirlo è stato lo stesso nuotatore triestino che prima ha consegnato un comunicato all’Ansa e poi ha divulgato la news attraverso una Stories Instagram in cui ha spiegato i motivi che lo hanno spinto, assieme alla principessa, a interrompere il legame sentimentale.

“In questo mese dal termine del Gf Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del Gf rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”. Così Manuel Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: il sogno sbocciato al Grande Fratello Vip si è già infranto, ognuno per la sua strada

In questi ultimi giorni si erano fatte sempre più forti le voci che volevano il nuotatore e Lucrezia distanti. A pesare anche il fatto che la famiglia di lui non ha mai visto di buon occhio la relazione amorosa. Nei giorni scorsi addirittura il padre di Manuel, Franco, e il fratello minore dello sportivo, Kevin, avevano levato il “segui” su Instagram a Lulù, la quale, di tutta risposta, intervistata da Chi Magazine dichiarava di non sentirsi accettata dai familiari del compagno, a questo punto ormai ex. Si era capito che certe frizioni sarebbero state difficili da superare. E infatti oggi è giunto il triste epilogo.

Resta l’amaro in bocca a molti fan e anche qualche interrogativo sull’atteggiamento avuto sia da Manuel sia da Lulù, i quali, fino a pochi giorni fa, parlavano di amore, matrimonio, figli e convivenza. Ingenuità giovanile oppure entrambi hanno un poco strizzato l’occhio al gossip finché lo hanno ritenuto necessario? Chissà…

Senza dubbio chi è contento della piega presa dalla situazione è il padre di Manuel che fin da subito, cioè da quando Lucrezia si avvicinò a suo figlio al Grande Fratello Vip 6, palesò il proprio disappunto per la love story, considerando la principessa di origini etiopi una persona non adatta a stare al fianco del 23enne.

Lulù conferma la rottura: “Colpa di terze persone”

A stretto giro dall’annuncio di Manuel, anche Lulù ha confermato su Instagram la rottura dicendo che la “notizia è vera” e che la colpa della fine della storia non è né sua né di Bortuzzo, ma di “terze persone che hanno purtroppo interferito nel rapporto. Si sono messi in mezzo e hanno sempre cercato di metterci contro”.