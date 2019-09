Alessandro Greco a Miss Italia: il consiglio della moglie

Miss Italia 2019, Alessandro Greco e la moglie Beatrice: “Abbiamo lodato il Signore per questa bella notizia”

Venerdì 6 settembre Alessandro Greco, con la partecipazione dell’attrice Tosca D’Aquino, condurrà la finale di Miss Italia in diretta in prima serata su Raiuno. Il concorso è tornato in casa Rai dopo sette anni per festeggiare il grande traguardo dell’ottantesima edizione e quest’anno saranno solamente i telespettatori a decretare la nuova regina della bellezza italiana che prenderà il posto di Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018. Per il bravo presentatore tarantino poter condurre la finalissima di Miss Italia 2019 è un vero e proprio onore, ma anche una sorta di benedizione. Grazie al concorso Greco, infatti, ha incontrato la moglie Beatrice Bocci, seconda classificata nel 1994 e ricordata come la prima Miss mamma. Raggiunto da RadiocorriereTv, Alessandro ha raccontato le emozioni provate quando ha scoperto che avrebbe presentato il concorso e come vive questa nuova avventura televisiva. Greco ha rivelato anche di aver ringraziato il Signore, insieme alla moglie, per questa opportunità.

Alessandro Greco conduce Miss Italia, che consiglio gli ha dato la moglie?

Quando l’intervistatore gli chiede che consiglio gli abbia dato sua moglie Beatrice, in quanto ex concorrente, così replica: “Non è stato proprio un consiglio. Quando abbiamo saputo che avrei condotto “Miss Italia” ci siamo guardati negli occhi e abbiamo subito letto la Dioincidenza di questa chiamata. I segni che mi portano alla conduzione di questa finale non sono soltanto espressione della volontà umana ma sono sicuramente un qualcosa desiderato e voluto da Dio”. Per Alessandro Greco si tratta di un segno del destino, di un vero e proprio dono per l’importanza che Miss Italia ha avuto nell’incontro con il suo amore: “Ci fidanzammo il 23 agosto del 1997 durante le prefinali, lei, seconda classificata nel 1994, è ricordata come la prima miss mamma, Fabrizio Frizzi il nostro menestrello d’amore, vide il nostro fidanzamento. E ora mi ritrovo a condurre la finale”. Il conduttore così rivela: “Ci siamo guardati e abbiamo (lui e Beatrice Ndr) subito lodato e ringraziato il Signore per questa bella notizia, questo bell’incarico e anche per il segno che ciò rappresenta, per me e per noi”.

“Presentare Miss Italia è come una convocazione in Nazionale”: Alessandro Greco sempre più entusiasta

Alessandro Greco appare davvero contento, orgoglioso ed entusiasta di poter condurre Miss Italia 2019. Il presentatore è stato scelto dopo il no di Antonella Clerici e di altri illustri colleghi. Lui, però, crede che condurre la kermesse di bellezza sia un incarico lusinghiero e importante. Quindi rivela che essere stato scelto lo ha reso felice: “Mi ha fatto piacere come persona e come professionista. È stata come una convocazione in Nazionale (sorride, ndr), per un conduttore è una chiamata di primaria importanza”. Ma come si appresta a vivere questa nuova esperienza insieme alle 80 ragazze finaliste del concorso? “Con impegno, dedizione, entusiasmo. Sono parole che indicano anche un forte senso di gratitudine nei confronti di chi mi ha assegnato questo compito, se vogliamo usare un paragone scolastico, un compito che voglio svolgere con il migliore risultato possibile, con il voto migliore”. E dopo aver ringraziato il direttore di Raiuno e l’Ad Salini, dichiara: “Non vedo l’ora di far esplodere tutta l’energia che c’è in me!”.