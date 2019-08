Miss Italia, annunciate ufficialmente le 80 finaliste: i nomi e i numeri di gara

Miss Italia 2019: ecco le finaliste che si contenderanno il titolo il 6 settembre su Raiuno

A Mestre si sono concluse le selezioni per la finale dell’ottantesima edizione di Miss Italia. Dopo il rinvio voluto dall’organizzazione capeggiata da Patrizia Mirigliani, oggi (29 agosto 2019) sono stati annunciati ufficialmente i nomi delle 80 ragazze che si contenderanno l’ambito titolo di Miss Italia 2019 nella finale condotta da Alessandro Greco. L’evento sarà trasmesso il prossimo 6 settembre su Raiuno, in diretta da Jesolo. Scelte da una giuria tutta al femminile (Silvana Giacobini, Samanta Togni e Caterina Murino), le ragazze che hanno superato le prefinali nazionali sono in realtà 57 e si vanno ad aggiungere alle 23 in possesso di una fascia regionale, che quest’anno per la prima volta ha regalato loro l’accesso diretto alla finale.

Le finaliste sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia

Inizia con un sogno e in grande stile l’avventura di Miss Italia 2019 per le 80 finaliste. Le ragazze selezionate, infatti, hanno debuttato ufficialmente nella giornata di oggi sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia indossando un abito d’oro, in versione super lussuosa, disegnato dalle stiliste Alessandra e Francesca Piacentini. “Sono felice di regalare questo primo sogno alle miss. E chissà che una di loro non diventi una grande attrice, come le tante dive del cinema volti iconici di Miss Italia, come Gina Lollobrigida, nostra madrina quest’anno. Nel campo siamo da sempre una fucina di talentuose bellezze”, ha dichiarato Patrizia Marigliani che negli scorsi giorni ha ricordato Fabrizio Frizzi, grande protagonista del concorso di bellezza nazionale.

Miss Italia: i nomi e i numeri di gara delle 80 finaliste

Di seguito l’elenco delle Miss con i nuovi numeri di gara

N. 1 Alessandra Boassi – Miss Valle D’Aosta

N. 2 Chiara Savino – Miss Piemonte

N. 3 Carolina Stramare Miss Lombardia

N. 4 Cecilia Bernardis – Miss Trentino Alto Adige

N. 5 Jennifer Pavesi – Miss Friuli Venezia Giulia

N. 6 Elisa Cecchin – Miss Veneto

N. 7 Marialaura Caccia – Miss Liguria

N. 8 Giulia Leonardi – Miss Emilia

N. 9 Virginia Avanzolini – Miss Romagna

N. 10 Chiara Gorgeri – MIss Toscana

N. 11 Leila Rossi – Miss Umbria

N. 12 Giulia Ciarlantini – MIss Marche

N. 13 Francesca Persiani – Miss Abruzzo

N. 14 Flavia Natalini – Miss Lazio

N. 15 Angela Etiope – Miss Campania

N. 16 Christine Fegatilli – Miss Molise

N. 17 Giada Pezzaioli – Miss Puglia

N. 18 Annalisa Alfieri – Miss Calabria

N. 19 Maria Zito – Miss Basilicata

N. 20 Serena Petralia – Miss Sicilia

N. 21 Benedetta Casciano – Miss Sardegna

N. 22 Giorgia Pianta – Miss Jesolo

N. 23 Alice Mocenni – Miss Venezia M9

N. 24 Sofia Silvana Plescia – Miss Milano 2019

N. 25 Susanna Giovanardi – La Prima Miss dell’Anno

N. 26 Giulia Nora – Miss Cinema Liguria

N. 27 Simona Viola – Miss Cinema Marche

N. 28 Letizia Santullo – Miss Cinema Abruzzo

N. 29 Ilaria Del Vescovo – Miss Cinema Lazio

N. 30 Ilaria Petruccelli – Miss Cinema Puglia

N. 31 Maria T. Corso – Miss Cinema Sicilia Ovest

N. 32 Marianna Montagnino – Miss Eleganza Piemonte e Valle D’Aosta

N. 33 Sofia Raccanello – Miss Eleganza Veneto

N. 34 Sabrina Baldi – Miss Eleganza Emilia Romagna

N. 35 Linda Volpi – Miss Eleganza Umbria

N. 36 Erika Filosa – Miss Eleganza Molise

N. 37 Myriam Melluso – Miss Eleganza Calabria

N. 38 Marika Sette – Miss Eleganza Sicilia Est

N. 39 Martina Pagani – Miss Sorriso Lombardia

N. 40 Izabela Lamallari – Miss Sorriso Trentino Alto Adige

N. 41 Jenny Stradiotto – Miss Sorriso Veneto

N. 42 Francesca Licini – Miss Sorriso Liguria

N. 43 Gaia Foglini – Miss Sorriso Marche

N. 44 Chiara Filippi – Miss Sorriso Lazio

N. 45 Floriana Russo – Miss Sorriso Puglia

N. 46 Gaia Marini – Miss Sorriso Sardegna

N. 47 Cler Bosco – Miss Sport Friuli Venezia Giulia

N. 48 Matilde Cecchi – Miss Sport Toscana

N. 49 Alessia Del Regno – Miss Sport Campania

N. 50 Laura Tortorici – Miss Sport Sicilia Ovest

N. 51 Valentina Mura – Miss Sport Sardegna

N. 52 Iryna Nicoli – Miss Miluna Lombardia

N. 53 Alessia Orlandi – Miss Miluna Friuli Venezia Giulia

N. 54 Angelica Campanella – Miss Miluna Veneto

N. 55 Maria Gabrielli – Miss Miluna Marche

N. 56 Lucilla Nori – Miss Miluna Lazio

N. 57 Cosmary Fasanelli – Miss Miluna Puglia

N. 58 Ida Bilancia – Miss Milena Basilicata

N. 59 Angela Sette – Miss Miluna Sicilia Ovest

N. 60 Jessica Genova – Miss Rocchetta Bellezza Piemonte V.d’A.

N. 61 Mariagrazia Donadoni – Miss Rocchetta Bellezza Lombardia

N. 62 Sevmi Fernando – Miss Rocchetta Bellezza Veneto

N. 63 Giorgia Vitali – Miss Rocchetta Bellezza Umbria

N. 64 Francesca Tramice – Miss Rocchetta Bellezza Lazio

N. 65 Caterina Di Fuccia – Miss Rocchetta Bellezza Campania

N. 66 Maria Campaniello – Miss Rocchetta Bellezza Puglia

N. 67 Antonietta Mollica – Miss Rocchetta Bellezza Basilicata

N. 68 Giulia Vitaliti – Miss Rocchetta Bellezza Sicilia Est

N. 69 Erica Ceste – Miss Be_Much Piemonte e Valle d'Aosta

N. 70 Alessia Pasqualon – Miss Be_Much Lombardia

N. 71 Eleonora Mezzanotte – Miss Be_Much Trentino Alto Adige

N. 72 Giulia D’Orlando – Miss Be_Much Friuli Venezia Giulia

N. 73 Alessia Lamberti – Miss Be_Much Liguria

N. 74 Caterina Martelli – Miss Be_Much Emilia Romagna

N. 75 Emily Bolognesi – Miss Be_Much Toscana

N. 76 Teresa A. Fusco – Miss Be_Much Campania

N. 77 Valentina Pesaresi – Miss Cinema Roma

N. 78 Federica Fonisto Miss Napoli Linkem

N. 79 Greta Bianchi Miss Riviera Abruzzo Linkem

N. 80 Lucrezia Terenzi Miss Etruria

Alle concorrenti ufficiali si aggiungono anche due riserve, in caso qualche finalista dovesse decidere di ritirarsi prima della serata su Rai1 del prossimo 6 settembre. Non ce l’ha fatta a raggiungere il traguardo della finale Miriam Ferolla, sorella della celebre Daniela, Miss Italia nel 2001.