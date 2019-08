Patrizia Mirigliani ricorda Fabrizio Frizzi: “Con lui Miss Italia era una festa”

Miss Italia: Patrizia Mirigliani ricorda con gioia Fabrizio Frizzi e parla del papà Enzo

Il prossimo 6 settembre su Raiuno tornerà finalmente Miss Italia, con la conduzione di Alessandro Greco. Un grande ritorno in casa Rai per lo storico concorso di bellezza nazionale che quest’anno raggiunge il grande traguardo dell’ottantesima edizione. Per festeggiare gli 80 anni ci saranno un bel po’ di novità, prima fra tutte il fatto che Miss Italia 2019 sarà scelta esclusivamente dal pubblico da casa attraverso il televoto. Ma non è tutto. Per celebrare la bellezza italiana, per la prima volta tutte le ragazze vincitrici dei titoli regionali accederanno per via direttissima alla finale. Questo per far sì che tutte le regioni siano rappresentate nello show che andrà in onda sul primo canale in prima serata. Altra grande novità sarà la presenza sul palcoscenico di una vera orchestra, che accompagnerà le sfilate delle aspiranti reginette e ricorderà in musica la storia della kermesse di bellezza. La patron della manifestazione, Patrizia Mirigliani, per l’occasione ha rilasciato un’intervista a RadiocorriereTv in cui parla dell’eredità e dell’insegnamento che le ha lasciato l’amato padre, Enzo Mirigliani, e in cui ricorda con gioia e affetto uno dei conduttori più amati di Miss Italia e della tv: Fabrizio Frizzi.

Fabrizio Frizzi, il ricordo di Patrizia Mirigliani: “Un ragazzone, mio padre lo chiamava Fabrizione”

I motori dell’ottantesima edizione di Miss Italia si sono accesi. Proprio nella giornata di oggi (martedì 27 agosto 2019) si svolgeranno le prefinali nazionali in cui verranno selezionate le 80 concorrenti ufficiali. Patrizia Mirigliani, prima del grande ritorno su Raiuno, ha ricordato uno dei conduttori più amati e rappresentativi del suo concorso, Fabrizio Frizzi: “Fabrizio era un ragazzone, mio padre lo chiamava Fabrizione, una persona priva di malizia, una simpatia e una bontà innate”, racconta spassionatamente. La patron lo ricorda come un grande partner di lavoro oltre che come una persona deliziosa. Con lui ha preparato davvero tante edizioni di Miss Italia: “Con Fabrizio abbiamo vissuto insieme 16-17 estati della nostra vita. Ci si trovava a primavera inoltrata e si metteva in piedi Miss Italia. Era una festa”. E poi aggiunge: “Era una persona amata, che ha portato avanti una tv pulita, piena di contenuti”.

Patrizia Mirigliani, l’insegnamento che le ha lasciato Enzo Mirigliani: “Miss Italia è una cosa preziosa”

Patrizia Mirigliani, che ha promesso un’edizione tutta rinnovata, da più di dieci è l’organizzatrice di Miss Italia. Ha ereditato questo ruolo dal papà, Enzo Mirigliani, che oggi non c’è più. Un’eredità importante che Patrizia porta avanti con orgoglio e testardaggine. Proprio per questa testardaggine, come rivela al magazine, il padre ha deciso di consegnare il concorso nelle sue mani. Il passaggio di consegna avvenne pubblicamente, a Salsomaggiore: “Fu del tutto inaspettato (….) Mio padre disse: ‘Patrizia ti lascio Miss Italia che è il bene più prezioso, vai avanti tu’. Cominciai a piangere. Mi sono confrontata per molti anni con un padre tanto carismatico, partito con la valigia di cartone andando alla ricerca di fortuna. Fortuna che aveva trovato e creato”. E il papà le ha lasciato un importante insegnamento: “Papà mi ha insegnato quanto Miss Italia sia una cosa preziosa, per il rapporto da salvaguardare con il mondo femminile e per il modo di credere nel sogno”. E poi spiega: “Realizzare sogni è il nostro lavoro. L’annuale passaggio di testimone vede una ragazza della provincia italiana indossare la corona: da quel momento cambia la sua vita. E questa è la cosa più emozionante”.

Qual è la Miss preferita di Patrizia?

“Rispondo con le stesse parole che utilizzava mio padre: quella che verrà. Non perché non ne abbia una preferita, ma perché non voglio fare discriminazioni”, afferma la Mirigliani.