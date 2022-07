Alessandro Gentile, dramma: cade dal balcone a Formentera, è gravissimo

AGGIORNAMENTO: Ci sarebbero alcune fratture alle vertebre. Per questo Gentile sarà trasportato domattina a Napoli dove probabilmente dovrà essere operato. Non c’è comunque nessun pericolo per il proseguimento della carriera, ma di uno stop di alcuni mesi sì. Dopo le prime frammentarie ricostruzioni che lasciavano intendere che il cestista stesse combattendo tra la vita e la morte, fortunatamente sono giunte news che hanno allontanato tale scenario. È stato lo stesso Alessandro a rassicurare tutti con una storia su Instagram: “Solo un incidente domestico, nulla di grave, sto bene. Bene, ma non benissimo, diciamo così. Ma è andata bene, perché l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze peggiori”.

Tragedia a Formentera: Alessandro Gentile, cestista italiano tra i più forti della sua generazione, è incappato in un gravissimo incidente. Mentre si trovava in vacanza alle Baleari, è stato vittima di una rovinosa caduta. Dopo aver affittato una villa, come riferisce The Pipol Sport, è caduto dal calcone, di schiena, da un’altezza di circa quattro metri. Il suo corpo si è schiantato a terra, impattando violentemente il suolo. Un volo terribile hanno raccontato gli amici che si trovavano con lui e che hanno assistito alla drammatica scena. Subito dopo l’accaduto, sono stati chiamati i sanitari e lo sportivo classe 1992 è stato subito trasportato in elicottero all’ospedale di Palma di Maiorca, dove è stato operato d’urgenza. La situazione al momento è complicata e difficilissima, rendono sempre noto coloro che in questo momento sono vicini al cestista.

Sulla vicenda stanno indagando le autorità spagnole, che stanno provando a far luce su quel che è capitato. Gentile è caduto da un “muro alto quasi 4 metri”, nella villa che aveva affittato alle Baleari. Il muro “è ceduto e Gentile è crollato di spalle con il corpo verso terra”, scrive The Pipol Sport.

Chi è Alessandro Gentile: carriera nei club e in nazionale

Gentile è nato a Maddaloni (Caserta), il 12 novembre 1992. Tutti in famiglia sono stati ex cestisti. Alessandro è infatti figlio di Ferdinando Gentile, fratello di Stefano, nipote di Immacolata e Guido, anch’essi tutti giocatori di basket.

Ricopre il ruolo di guardia-ala ed in Italia ha vestito la prestigiosa maglia nell’Olimpia Milano dal 2011 al 2016, con la quale ha vinto due campionati (2014 e 2016), una Coppa Italia (2016) e una Supercoppa Italiana (2016). È stato selezionato con la 53ª scelta assoluta al Draft NBA 2014 dai Minnesota Timberwolves, che hanno poi ceduto i diritti agli Houston Rockets. Tuttavia il talento non ha mai giocato in NBA.

Dopo l’avventura milanese, ha indossato le maglie del Panathinaikos (2016), dell’Hapoel Gerusalemme (2017), della Virtus Bologna (2017-2018), dell’Estudiantes Madrid (2018-2019), dell’Aquila Trento (2019-2020), di nuovo quella dell’Estudiantes Madrid (2020-2021), della Pallacanestro Varese (2021-2022) e infine quella della New Basket Brindisi (2022-)

In Nazionale ha collezionato 81 presenze, realizzando 952 punti.