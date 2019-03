Alessandro Casillo lascia Amici 18: cancellato dal sito del programma

Alessandro Casillo eliminato ad Amici: ultime novità

Alessandro Casillo non ritornerà ad Amici 2019. E adesso abbiamo la conferma: il sito WittyTv lo ha cancellato dalla lista dei concorrenti in corsa per il Serale. Compare Federico, Miguel, Alvis e Federica, ma non Casillo. Il cantante è stato definitivamente eliminato, ma non sono chiare le ragioni per cui ha lasciato la scuola. I dubbi sul suo conto si sono moltiplicati nel momento in cui Maria De Filippi ha deciso di non parlare minimamente di lui. Cos’è successo davvero? Tra le ultime ipotesi emerse ci sarebbe anche quella riguardante un litigio con Rudy Zerbi. Noi però non crediamo che Casillo abbia deciso di rinunciare al suo sogno per l’insegnante di canto: il passatempo di Zerbi non è quello di criticarlo!

Casillo si diverte in discoteca dopo Amici?

Quello che sappiamo con certezza è che sta bene. Sono circolate anche delle foto di Alessandro Casillo in discoteca, ma nessuno sa se sono state scattate in passato o proprio venerdì sera, giorno della registrazione dell’ultima puntata di Amici. Ci sarebbero però altre ragioni dietro al suo abbandono; ragioni di cui vi abbiamo già parlato e vi abbiamo anche spiegato perché i profili Instagram dei concorrenti sono stati bloccati. Intanto su Twitter fan e non fan di Casillo stanno indagando su quello che è successo davvero.

Cos’ha fatto Alessandro Casillo dopo Amici? Intervengono i fan

Ecco alcuni messaggi scritti su Twitter: “Siccome è stato avvistato in discoteca, non mi sembra il caso di fare ipotesi fantasiose sull’abbandono di Alessandro Casillo ed eventuali problemi famigliari, personali o di salute”; “Sul mistero ‘Casillo’ credo che una cosa del genere, in 18 anni di Amici, non sia mai successa. E credo che, a questo punto, sia successo qualcosa di grave tra allievo e produzione”; “Alessandro Casillo non risulta più tra gli allievi di Witty, mi sembra palese che non sia più un allievo della scuola. Mi chiedo invece cosa ci fosse di irrisolto per lasciare il suo banco e aspettare lunedì. E mi sorge una domanda spontanea: a chi ha pestato i piedi?”.

Alessandro Casillo ritorna ad Amici 18? Potrebbe esserci anche Elodie

Speriamo che lunedì venga fatta chiarezza e che sabato rivedremo Casillo ad Amici 2019 magari per dire la sua versione dei fatti; nella prossima puntata del sabato potrebbe esserci anche un graditissimo ritorno, quello di Elodie, che è stata pizzicata nella notte insieme a Mahmood!