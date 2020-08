Alessandra Mussolini a Ballando 2020, è polemica: dura Carolyn Smith

Che avrebbe fatto discutere era indubbio ma che la polemica avrebbe spinto persino Carolyn Smith a intervenire non era affatto scontato: il percorso di Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle 2020 inizia tutto in salita, visto che sarà anche il pubblico a votare, e a quanto pare non per qualcosa che riguardi le coreografie da preparare per l’imminente gara di ballo. Alessandra è contestata per la sua parentela con Benito Mussolini e anche per le opinioni politiche espresse nel corso dei suoi anni di militanza nel centro-destra italiano. Al momento la politica, che in realtà funziona bene come personaggio televisivo, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Anche se a farlo per lei è stata la Smith, giudice severissima di Ballando con le stelle.

Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini nel cast: esplode la polemica in rete, Carolyn Smith interviene

In un post di qualche giorno fa Carolyn presentava al pubblico tutto il cast di Ballando con le stelle, e già da allora qualcuno ebbe da ridire sulla partecipazione di Alessandra Mussolini. Oggi su Instagram si leggono ulteriori commenti contro la concorrente che sicuramente non teme critiche di questo genere. Sono stati ancora in pochi a riprendere queste polemiche ma è certo che i fari si accenderanno ben presto su Alessandra, anche perché è stata proprio la Smith a dare peso a quanto aveva letto. Di oggi tra l’altro sono i rumor che vorrebbero Samuel Peron positivo al Covid-19, quindi l’attenzione sul programma in generale non potrà che aumentare a dismisura nel corso delle ultime ore.

Carolyn Smith su Alessandra Mussolini a Ballando 2020: la giudice spegne duramente le polemiche su Instagram

“Voglio precisare – ha scritto la giudice di Ballando in risposta al commento di un follower – che […] Conosco la storia […] come giudice ufficiale non guardo le vicende personali di un concorrente o della famiglia. Io giudico il ballo”. Così la Smith ha chiuso le polemiche, o meglio ha cercato di farlo, sulla partecipazione a sorpresa di Alessandra a Ballando, immaginando sicuramente che non termineranno con queste sue dichiarazioni. La scelta di Milly Carlucci si rivelerà senza dubbio vincente a livello televisivo ma era ovvio che un ingresso simile nel cast avrebbe fatto molto rumore.